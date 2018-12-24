به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم با اشاره به نزدیک شدن به سالروز ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: امروز سپاه در کنار مسئولیتهای مهمی که در کشور دارد، به بحث معیشت مردم و اقتصاد کشور و شهرستانها نیز توجه ویژه دارد.
وی خطاب به پاسداران، مسئولان و مردم شهرستان خاتم بیان کرد: خوشبختانه اتحاد و وحدتی مثال زدنی بین مردم شهرستان خاتم وجود دارد و باید از این ظرفیت خوب در مسیر مردمداری، مردم یاری، کمک رسانی به مردم و سازندگی منطقه و کمک به توسعه شهرستان بهره گرفت.
جمیری با بیان اینکه عمده فعالیت بسیج، فعالیتهای فرهنگی و مقابله با آسیبهای اجتماعی است، خاطرنشان کرد: بسیج به بحث مقابله و پیشگیری آسیبهای اجتماعی ورود کرده و انتظار میرود با توجه به دغدغه و تاکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه، مسئولان شهرستانهای استان یزد به ویژه شهرستانهایی که شرایط بهتری به لحاظ درگیر نشدن با آسیبهای اجتماعی دارند، با بسیج تعامل داشته باشند.
فرماندار شهرستان خاتم نیز در این مراسم اظهار داشت: خوشبختانه به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد تعامل و همدلی تمام حوزهها و دستگاههای شهرستان خاتم هستیم و این نشان دهنده این است که انقلاب ما یک انقلاب مردمی است که در رأس آن مقام معظم رهبری، اتحاد و وحدت مردم حرف اول را میزند.
فرجام فاضلی افزود: سه رأس مثلث پایداری انقلاب اسلامی شامل رهبری، دینداری و وحدت مردم است و اگر این سه ضلع را در طول دوران انقلاب داشته باشیم، به طور قطع به انقلاب و کشور ما آسیبی نخواهد رسید.
به گزارش مهر، در این مراسم از تلاشهای سرهنگ حسین آزادینژاد تجلیل و سرهنگ باقری به عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم تجلیل شد.
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