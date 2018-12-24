آخرین رقابت «مسی» و «رونالدو» در سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در تلاش برای شکست دادن یکدیگر در رسیدن به عنوان بهترین گلزن سال ۲۰۱۸ هستند. ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا در رقابتهای سال ۲۰۱۸ تا اینجای کار ۴۷ گل زده، یعنی ۳ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو که در یوونتوس بازی میکند. این در حالی است که مسی تا پایان سال میلادی تنها یک بازی دیگر دارد، اما کریس رونالدو ۳ بازی تا پایان بازیهای سال ۲۰۱۸ زمان دارد.
هر دو بازیکن ۵ بار برنده توپ طلای فوتبال شدند، اما در رقابت کفش طلا مسی با یک جایزه بیشتر از رقیبش جلوتر است، او ۵ بار کفش طلا برده و رونالدو ۴ بار.
لیونل مسی که ۴۷ گل زده روز شنبه باید مقابل سلتاویگو به میدان برود و این آخرین فرصت او برای افزودن به تعداد گلهایش در سال ۲۰۱۸ است. رونالدو هم ۴۴ گل برای مادرید و یووه و پرتغال زده و قرار است در تاریخ ۲۲ دسامبر مقابل رم، ۲۶ دسامبر مقابل آتالانتا و ۲۹ دسامبر مقابل سامپدوریا به میدان برود.
این دو البته رقیبانی هم دارند. روبرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ ۴۲ گل زده و یک بازی باقیمانده دارد. او باید روز شنبه مقابل آینتراخت فرانکفورت به میدان برود. آنتون گریزمن از اتلتیکومادرید ۳۸ گل زده و یک بازی باقیمانده مقابل اسپانیول دارد. هری کین از تاتنهام هم ۳۷ گل زده و تیمش ۳ بازی باقیمانده دارد. سال گذشته او مسی را با ۵۶ گل زده شکست داد، آن زمان ۲ گل بیشتر از ستاره آرژانتینی زده بود.
نظر شما