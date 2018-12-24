به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهانآرای پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه مدرسه شهید صدیقی با اشاره به اینکه همیشه از گذشته از کتاب به عنوان یار مهربان انسانها نامبرده می شود، اظهارکرد: توجه به حوزه کتاب و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه در سطح مدارس سرمایهگذاری برای آینده کودکانمان است.
وی با بیان اینکه انسان به جز خواندن کتاب سایر فعالیتهای خود را در طول روز را می تواند به کمک دیگران انجام دهد، افزود: اگر امروز در علوم مختلف دستاوردهای فردی و جمعی به دست آوردهایم به واسطه مطالعه و کتابخوانی به دست آمده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه دانش آموزان باید این حوزه را تقویت کنند، گفت: ایجاد فضاهای کتابخانهای در مدارس به ویژه با همکاری خود دانش آموزان حرکت بسیار زیبا و مهمی است که باید در سایر مدارس نیز انجام شود.
وی با تأکید برلزوم تقویت این نوع نگاه در میان دانش آموزان، بیان کرد: ایجاد فضای کتابخانهای به حوزه علمی و آموزشی مدارس غنای بیشتری می دهد. رسیدن به جایگاه علمی برای دانش آموزان در سایه مطالعه به دست می آید.
جهانآرای با بیان اینکه مطالعه زمینه بروز استعدادها و توانمندی دانش آموزان را فراهم می کند، تصریح کرد: ترغیب دانش آموزان به این فعالیت سبب ارتقای جایگاه علمی مدارس و خود آنها می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات مسلمانان در مقایسه با سایر ادیان الهی معجزه پیامبر گرامی یعنی کتاب قرآن است، افزود: در دین اسلام کتاب و مطالعه جایگاه ویژه ای دارد و این نشان دهنده این بوده که مسلمانان از همان ابتدا با کتاب و مطالعه آشنا بودهاند.
برنامهریزی در راستای تقویت حوزه پژوهش در صومعه سرا
در ادامه این مراسم رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا با تأکید به اهمیت مطالعه، اظهارکرد: جامعهای که دارای مردم اهل مطالعه باشد مطمئنا دارای آگاهی، بصیرت بالای بوده و دشمن نمی تواند به راحتی در میان انها نفوذ کند.
مهرداد فیضبخش با اشاره به رشد مطلوب شهرستان صومعه سرا در حوزه آموزش و پرورش، افزود: با برنامهریزی صورت گرفته در سال گذشته در قبول دانشگاههای دولتی در جایگاه سوم استان گیلان قرار داریم.
وی با بیان اینکه ۴۶۰ جلسه آموزش خانواده در زمینه آگاهی بخشی در حوزه های علمی و آسیبهای اجتماعی در شهرستان صومعه سرا برگزار شده است، گفت: در حوزه ورزشی نیز تلاش شده در سالهای اخیر بازیهای بین مدارس در شهرستان تقویت شود.
فیضبخش با اشاره به اینکه با توجه به رشد خوب شهرستان در حوزه علمی امروز برنامهریزی برای تقویت حوزه پژوهشی انجام شده است، تصریحکرد: راه اندازی پژوهشسرای دانش آموزی و کتابخانه تخصصی برای معلمان و دانش آموزان بخشی از این فعالیت ها است.
وی با بیان اینکه در زمینه تجهیز پژوهشسرا نیازمند کمکهای استانی است، ادامه داد: از نظر پژوهشی رویکردی که آموزش و پرورش صومعه سرا در نظر گرفته سبب ارتقای جایگاه این شهرستان می شود.
کتابخانه مدرسه شهید صدیقی با اهدای کتاب توسط دانش اموزان در حیاط این مدرسه بازگشایی و افتتاح شد.
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