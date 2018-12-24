کمک به آفریقا باید از اولویتهای اتحادیه اروپا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گرد مولر» وزیر توسعه آلمان در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور خواستار حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از آفریقا شد و اظهار داشت: یکی از اشتباهات اتحادیه اروپا این است که به جای حمایت و کمک در راستای مبارزه با فقر، گرسنگی و تلاش برای انجام بازسازی در کشورهای آفریقایی بدنبال همکاری در حوزه آب و هوایی است.

وی در ادامه افزود: میانگین متوسط کمک های اتحادیه اروپا به آفریقا باید از ۴/۵ به ۵/۵ میلیارد یورو در سال افزایش پیدا کند.

وزیر توسعه آلمان همچنین خاطر نشان کرد: بدون حمایت ها و کمکهای بین المللی بخصوص از سوی اتحادیه اروپا نمی توان آفریقا را به قاره ای همیشه سبز تبدیل کرد. کشورهای اروپایی باید افزایش میزان کمک های مالی خود به آفریقا را در دستور کار سال آینده میلادی خود قرار دهند.