به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان صبح امروز دوشنبه (۳ دی) در راس یک هیئت بلند پایه وارد کابل شد و با «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد.

پس از پایان نشست وزیران خارجه افغانستان و پاکستان، مسئولان در وزارت خارجه افغانستان اعلام کردند که قریشی حامل پیام مهمی در مورد صلح افغانستان بود.

«صبغت‌الله احمدی» سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان پس از دیدار وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در یک نشست خبری گفت: محور اصلی این دیدار در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان بوده است.

وی بیان داشت: در این دیدار ربانی خواهان برداشتن گام‌های عملی پاکستان برای تامین صلح و کشانیدن گروه طالبان بر سر میز مذاکره مستقیم با دولت افغانستان شد.

احمدی تاکید کرد که صلح در افغانستان صلح مترادف با صلح در منطقه است و تامین صلح در افغانستان باعث پیشرفت و ترقی پاکستان نیز می‌شود؛ اسلام آباد درک کرده است در راستای تامین صلح در افغانستان همکاری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه افزود: قریشی در دیدار امروز متعهد شد که در راستای اجماع منطقه ای برای تامین صلح در افغانستان تلاش کند.

احمدی تاکید کرد که وزیر خارجه پاکستان همچنین متعهد شد که اسلام آباد رهبران طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان قانع خواهد کرد.