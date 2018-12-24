ورود سامانه بارشی به آذربایجان غربی/هوا برفی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین موج بارش‌های زمستانی از امروز در استان آذربایجان غربی آغاز می شود افزود: نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد یک سامانه بارشی زودگذر امروز دوشنبه سوم دی ماه، وارد جو استان شده و موجب بارش باران، برف و وزش باد می شود.

وی با بیان اینکه طی این مدت با توجه به بارش برف، شاهد کاهش دید و لغزندگی در سطح جاده های مواصلاتی استان خواهیم بود ادامه داد: براساس آخرین تصویر ماهواره هواشناسی بتدریج و از بعداز ظهر امروز دوشنبه در برخی نقاط استان بارشها به شکل پراکنده آغاز می شود.

صابری مجموع بارندگی ثیت شده در ایستگاه های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته را بوکان ۴.۲، مهاباد ۱.۷، شاهین دژ ۱.۴، اشنویه ۰.۸، میاندوآب ۱.۱ و ارومیه ۰.۰۱ میلیمتر عنوان کرد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با ورود این سامانه بارش شاهد ریزش خوای سرد و کاهش ابرناکی از امشب و نیز افت محسوس دما در منطقه خواهیم بود.