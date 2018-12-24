۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

تظاهرات مردمی در عدن علیه امارات

تظاهراتی در شهر عدن در جنوب یمن برای اعلام درخواست آزادی زندانیان دربند نظامیان امارات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، بزرگان قبایل و فعالان سیاسی، حقوقی و جامعه مدنی در یمن؛ نظامیان اماراتی مستقر در شهر عدن را به بازداشت، ربودن و پنهان کردن تعدادی از سرمایه گذاران، فعالان و نیروهای مقاومت جنوب یمن متهم کردند و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را عامل این بازداشت ها اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان شهر عدن اعلام کردند که نظامیان اماراتی ۳ سال پیش یک تاجر را به نام «علی عوض عبدالحبیب» و پسرش «غسان» ربودند و سرنوشت این دو نفر هنوز نامعلوم است.

تظاهرات کنندگان در بیانیه ای اعلام کردند که به تظاهرات مسالمت آمیز خود تا آزادی عبدالحبیب و پسرش و معلوم شدن سرنوشت دیگر زندانیان و ربوده شدگان ادامه خواهند داد.

دهها نفر دیگر نیز چندی پیش چادرهایی را در منطقه المنصوره شهر عدن به پا کرده و خواستار مشخص کردن سرنوشت و آزادی زندانیان و ربوده شدگان شده بودند.

