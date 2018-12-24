تظاهرات مردمی در عدن علیه امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، بزرگان قبایل و فعالان سیاسی، حقوقی و جامعه مدنی در یمن؛ نظامیان اماراتی مستقر در شهر عدن را به بازداشت، ربودن و پنهان کردن تعدادی از سرمایه گذاران، فعالان و نیروهای مقاومت جنوب یمن متهم کردند و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را عامل این بازداشت ها اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان شهر عدن اعلام کردند که نظامیان اماراتی ۳ سال پیش یک تاجر را به نام «علی عوض عبدالحبیب» و پسرش «غسان» ربودند و سرنوشت این دو نفر هنوز نامعلوم است.

تظاهرات کنندگان در بیانیه ای اعلام کردند که به تظاهرات مسالمت آمیز خود تا آزادی عبدالحبیب و پسرش و معلوم شدن سرنوشت دیگر زندانیان و ربوده شدگان ادامه خواهند داد.

دهها نفر دیگر نیز چندی پیش چادرهایی را در منطقه المنصوره شهر عدن به پا کرده و خواستار مشخص کردن سرنوشت و آزادی زندانیان و ربوده شدگان شده بودند.