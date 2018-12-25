  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۴

کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم برگزار می شود

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم در رم- ایتالیا ماه مه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم در رم- ایتالیا در روزهای ۹ تا ۱۱ مه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.

این کنفرانس اهمیت و تحولات مکتب فرانکفورت را با بررسی مراحل اولیه نظریه انتقادی - به ویژه آثار والتر بنیامین، تئودور وی، آدورنو، مکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه - و همچنین استفاده از نظریه‌های آنها به جامعه مدرن بررسی می‌کند. این کنفرانس همچنین از مقاله‌هایی درباره هابرماس و هانت نیز استقبال می‌کند. کنفرانس به منظور تبیین طیف وسیعی از مباحث مربوط به نظریه انتقادی، جنبه‌های مختلف بازاندیشی فلسفی در مورد عدالت، سیاست، زیبایی‌شناسی، جامعه‌شناسی، الهیات، فناوری، ادبیات و سایر زمینه‌های تحصیلی مربوط به مکتب فرانکفورت را نیز پوشش می‌دهد.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۹  است.برای ارسال چکیده آثار به آدرس http://luc.edu/rome/callforpapers/ مراجعه گردد.   

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://luc.edu/rome/callforpapers/ مراجعه گردد.

کد مطلب 4493788
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها