به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم در رم- ایتالیا در روزهای ۹ تا ۱۱ مه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.



این کنفرانس اهمیت و تحولات مکتب فرانکفورت را با بررسی مراحل اولیه نظریه انتقادی - به ویژه آثار والتر بنیامین، تئودور وی، آدورنو، مکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه - و همچنین استفاده از نظریه‌های آنها به جامعه مدرن بررسی می‌کند. این کنفرانس همچنین از مقاله‌هایی درباره هابرماس و هانت نیز استقبال می‌کند. کنفرانس به منظور تبیین طیف وسیعی از مباحث مربوط به نظریه انتقادی، جنبه‌های مختلف بازاندیشی فلسفی در مورد عدالت، سیاست، زیبایی‌شناسی، جامعه‌شناسی، الهیات، فناوری، ادبیات و سایر زمینه‌های تحصیلی مربوط به مکتب فرانکفورت را نیز پوشش می‌دهد.



مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ است.برای ارسال چکیده آثار به آدرس http://luc.edu/rome/callforpapers/ مراجعه گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://luc.edu/rome/callforpapers/ مراجعه گردد.