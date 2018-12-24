لزوم تربیت دانشجو در دانشگاه ها براساس نیاز صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، رضا زنگنه مطلق در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشکده شهید شمسی پور تهران گفت: دانشگاه های نسل سوم، عموما کارآفرین و در راستای حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته محور و ماموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت باید دو سویه باشد، دانشگاه‌ها باید دانشجویان را براساس نیاز صنعت پذیرش کنند و از سوی دیگر صنایع نیز نیروی کار مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سفارش دهند.

زنگنه با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: بنده معتقدم حلقه مفقوده در دانشگاه ها فاصله زیاد دانش آموختگان با صنعت و بازار کار است.

وی عدم تجاری سازی پژوهش ها و فناوری های کسب شده را از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: باید با مطالعه بازار ایده های طراحی شده را تبدیل به ثروت کنیم ما نباید منتظر آگهی استخدام باشیم بلکه باید به دنبال کارآفرینی حرکت کنیم.