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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای:

لزوم تربیت دانشجو در دانشگاه ها براساس نیاز صنعت

لزوم تربیت دانشجو در دانشگاه ها براساس نیاز صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: دانشگاه ها باید دانشجویان را براساس نیاز صنعت تربیت کنند و صنایع نیز نیروی کار خود را از دانشگاه ها شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، رضا زنگنه مطلق در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشکده شهید شمسی پور تهران گفت: دانشگاه های نسل سوم، عموما کارآفرین و در راستای حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته محور و ماموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت باید دو سویه باشد، دانشگاه‌ها باید دانشجویان را براساس نیاز صنعت پذیرش کنند و از سوی دیگر صنایع نیز نیروی کار مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سفارش دهند.

زنگنه با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: بنده معتقدم حلقه مفقوده در دانشگاه ها فاصله زیاد دانش آموختگان با صنعت و بازار کار است.

وی عدم تجاری سازی پژوهش ها و فناوری های کسب شده را از مشکلات  کشور عنوان کرد و گفت: باید با مطالعه بازار ایده های طراحی شده را تبدیل به ثروت کنیم ما نباید منتظر آگهی استخدام باشیم بلکه باید به دنبال کارآفرینی حرکت کنیم.

کد مطلب 4493791
زهرا سیفی

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