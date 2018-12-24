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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

«دال» آغاز به کار کرد/ اجرا در کارگاه دکور مرکز تئاتر مولوی

«دال» آغاز به کار کرد/ اجرا در کارگاه دکور مرکز تئاتر مولوی

نمایش «دال» به کارگردانی علی زمانی روز گذشته دوم دی ماه اجرای خود را در مرکز تئاتر مولوی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «دال» به نویسندگی و کارگردانی علی زمانی روز گذشته ساعت ۱۶:۳۰ در کارگاه دکور مرکز تئاتر مولوی میزبان ۱۰ نفر از تماشاگران بود که هر یک به مدت ۱۰ دقیقه به صورت جداگانه به تماشای این اثر نشستند.

این نمایش شامل اجرایی ایمائی است که با هدایتگری و روایت بازیگران مخاطب را به طور مستقیم وارد فضای نمایش می‌کند.

به گفته علی زمانی کارگردان جوان این نمایش، ایده اصلی نمایش «دال» بر پایه آسیب شناسی نبود وجود صلح در جامعه جهانی و تقویت و تاکید بر صلح است و گروه اجراگران تلاش می‌کنند تا مخاطب را بدون دخالت مستقیم و تنها با استفاده از علایم در مسیر طراحی شده توسط کارگردان هدایت کنند. ویژگی نمایش «دال» این است که اجرا به صورت تک مخاطب انجام می‌شود. مدت اجرا، برای هر مخاطب، حدود ۱۰ دقیقه و در هر روز تعداد مخاطبان نمایش ۱۰ نفر خواهد بود.

در نمایش «دال» نازنین بهرامی، رضا میرجلیلی و امیرپارسا مقبلی به ایفای نقش می پردازند.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «دال» که تا ۲۸ دی ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

کد مطلب 4493792
آروین موذن زاده

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