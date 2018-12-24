قیمت نان در قزوین ۱۰ درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری در این باره اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته در جلسههای شورای عالی نان و شورای عالی نظارت استان، قیمت نانهای دولتی بعد از ۴ سال، ۱۰ درصد افزایش یافته و از دیروز اجرایی شده است.
کبیری، افزایش قیمت برای نانواییهای آزاد نیست و این موضوع فقط مربوط به نانواییهای دولتی میشود.
وی علت افزلیش قیمت نان را، افزایش نرخ آرد و حاملهای انرژی و همچنین هزینههای بالایی نانواییها بیان کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به نرخ جدید قیمت نانها گفت: قیمت سنگک ۴۷۰ گرمی، هفتصدو پنجاه تومان و بربری ۵۴۰ گرمی، ۶۰۰ تومان فروخته میشود.
کبیری، قیمت تافتان ۲۰۰ گرمی ۲۵۰ تومان، لواش سنتی ۱۸۵ گرمی، ۲۲۰ تومان و لواش گردان ۱۷۵ گرمی را ۲۰۰ تومان بیان کرد.
به گفته وی، نانهای کیلویی نیز هر کیلو هزار و ۲۰۰ تومان فروخته میشود.
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