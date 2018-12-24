  1. استانها
  2. قزوین
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین:

قیمت نان در قزوین ۱۰ درصد گران شد

قیمت نان در قزوین ۱۰ درصد گران شد

قزوین- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری در این باره اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسه‌های شورای عالی نان و شورای عالی نظارت استان، قیمت نان‌های دولتی بعد از ۴ سال، ۱۰ درصد افزایش یافته و از دیروز اجرایی شده است.

کبیری، افزایش قیمت برای نانوایی‌های آزاد نیست و این موضوع فقط مربوط به نانوایی‌های دولتی می‌شود.

وی علت افزلیش قیمت نان را، افزایش نرخ آرد و حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌های بالایی نانوایی‌ها بیان کرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به نرخ جدید قیمت نان‌ها گفت: قیمت سنگک ۴۷۰ گرمی، هفتصدو پنجاه تومان و بربری ۵۴۰ گرمی، ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

کبیری، قیمت تافتان ۲۰۰ گرمی ۲۵۰ تومان، لواش سنتی ۱۸۵ گرمی، ۲۲۰ تومان و لواش گردان ۱۷۵ گرمی را ۲۰۰ تومان بیان کرد.

به گفته وی، نان‌های کیلویی نیز هر کیلو هزار و ۲۰۰ تومان فروخته می‌شود.

کد مطلب 4493793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها