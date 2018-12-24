شرایط صدور معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس توافق به عمل آمده با سازمان نظام وظیفه امکان صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول ماده ۳۵ قانون نظام وظیفه عمومی که در نیمسال اول تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند، میسر شده است.

تمامی افرادی که در بازه زمانی مذکور شروع به تحصیل کرده و تاکنون نسبت به اخذ معافیت تحصیلی نکرده اند، لازم است از تاریخ اول دی تا اول بهمن ۹۷ ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه تسهیلات ارزی و غیرارزی مرکز خدمات آموزشی و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

نتیجه درخواست و بررسی کارشناسی، از طریق سامانه مذکور به افراد اطلاع‌­رسانی خواهد شد و ضرورتی به حضور افراد نیست. با توجه به الکترونیکی و غیرحضوری بودن این فرآیند، از مراجعه حضوری خودداری شود.