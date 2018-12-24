تمرینات تراکتورسازی از چهارشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز تعطیلی ۱۰ روزه تمرینات قرمزپوشان تبریزی قرار است تراکتورسازان از روز چهارشنبه استارت بزنند.

براساس اعلام کادرفنی، بازیکنان تراکتورسازی تمرینات آماده سازی خود را جهت حضور در رقابت‌های نیم‌فصل دوم لیگ ‌برتر، از روز چهارشنبه در استادیوم اختصاصی بنیان‌دیزل آغاز می‌کنند.

دور جدید تمرینات تیم فوتبال تراکتور، زیر نظر امیرحسین پیروانی و کاظم محمودی مربیان تیم و بدون حضور بازیکنان ملی‌پوش آغاز می‌شود و محمدتقوی، از هفته‌آینده تمرینات را زیر نظر می ‌گیرد. گفتنی است تقوی به همراه استوکس به تبریز می آید.

البته هنوز حضور و یا عدم حضور لی اروین دیگر مهاجم تراکتورسازی تبریز در نیم فصل دوم لیگ برتر مشخص نشده است و مذاکرات برای بازگشت وی به این تیم ادامه دارد.