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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

تسلیت سازمان لیگ به مناسبت درگذشت مدیرعامل جمعیت حامیان فوتبال

تسلیت سازمان لیگ به مناسبت درگذشت مدیرعامل جمعیت حامیان فوتبال

سازمان لیگ فوتبال ایران درگذشت مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، سیدرسول امین جواهری مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال ایران شب گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.

جواهری یکی از مدیران پرتلاش فوتبال ایران در حوزه اجرایی بود. او سال ها در ورزشگاه های کشور با هدایت و مدیریت هواداران فوتبال برای بهبود فرهنگ هواداران فوتبال کشور تلاش کرد.

سازمان لیگ فوتبال ایران، درگذشت این مدیر پرتلاش را به خانواده اش و جامعه فوتبال تسلیت می گوید و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومند است.

کد مطلب 4493802

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