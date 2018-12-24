به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسال بانوان برای حضور در مرحله دوم رقابت های المپیک ۲۰۲۰ در آکادمی ملی فوتبال در حال برگزاری است.

مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال بانوان امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره روند آماده سازی تیم ملی گفت: یک اتحاد بسیار خوب در بین ملی پوشان وجود دارد، چرا که یک کار گروهی را انجام می دهیم. هدف گذاری نخست ما صعود از مرحله اول رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ بود که این اتفاق رخ داد. این را در نظر بگیریم که تمام کشورهای آسیایی رشد و توجه بسیاری به فوتبال دارند. بازیکنان ما نیز از نظر روحی و روانی رشد خوبی داشته اند و با جان و دل تمرینات را پشت سر می گذارند.

مریم آزمون افزود: از نظر تکنیک چیزی از کشور ژاپن کمتر نداریم اما به لحاظ تاکتیکی و جسمانی نواقصی وجود دارد. بین ما کمی فاصله است که این نیز با برگزاری اردوهای مداوم و تمرینات متوالی کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به کشورهای شرق آسیا تأکید کرد: کشورهای شرق آسیا مراودات بسیار خوبی با یکدیگر دارند. به همین دلیل دیدارهای تدارکاتی بسیاری با یکدیگر برگزار می کنند اما این شرایط برای ما مهیا نیست و نمی توانیم دیدارهای تدارکاتی برون مرزی بسیاری داشته باشیم. با توجه به نوع شرایط آب و هوایی و تغذیه کشورهای شرق آسیا، اگر یکی از آنها میزبان رقابت ها شود، شرایط برای ما کمی سخت خواهد شد به همین دلیل پیشنهاد من این است اگر میزبان مرحله دوم رقابت های المپیک ۲۰۲۰ از یکی از کشورهای شرق آسیا انتخاب شد، حتما یک هفته اردوی تدارکاتی پیش از آغاز مسابقات در آن کشورها داشته باشیم.

آزمون در ادامه درباره غیبت برخی از بازیکنان ملی پوش از جمله زهرا قنبری و سارا قمی در این مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی گفت: به برخی از ملی پوشان به دلیل حضور در رقابت های لیگ برتر و همچنین داشتن بازی های سخت استراحت داده ایم، چرا که با این کار می خواهیم تعامل خوبی بین تیم ملی و لیگ برتر وجود داشته باشد.