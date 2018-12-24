ارتش ترکیه با موافقت دمشق در ادلب حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در سخنانی اظهار داشت: حضور نیروهای ترکیه در ادلب سوریه با موافقت دمشق انجام شده است.

وی در ادامه گفت: طبق یادداشت تفاهمی که در جریان مذاکرات سوچی به امضا رسید، روسیه و ترکیه درخصوص ادلب به توافق رسیدند. حضور ارتش ترکیه در این بخش از سوریه با هماهنگی دولت سوریه انجام شده که پیش از این از مفاد یادداشت تفاهم سوچی استقبال کرده بود. ایران به عنوان سومین تضمین کننده مذاکرات آستانه نیز حامی این یادداشت تفاهم بوده است.

گفتنی است وزیران دفاع روسیه و ترکیه چند روز پیش (۱۷ دسامبر) یادداشت تفاهمی را درباره برقراری ثبات در منطقه کاهش تنش امضا و درخصوص ایجاد منطقه عاری از سلاح در ادلب توافق کردند.