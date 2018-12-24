شورای سیاست گذاری پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروز آبادی پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شعار هفته پژوهش را « پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی» عنوان کرد و افزود: دانشگاه باید شرایط تحقیقاتی را تسهیل کند تا دانشجویان با فراغ بال بتوانند به انجام کارهای پژوهشی بپردازند.

وی با بیان اینکه از وضعیت قابل قبولی در حوزه زیرساخت ها برخوردار هستیم، اظهار کرد: نیازمند ایجاد شورای سیاست گذاری پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه پژوهش نیازمند فعالیت تک تک اعضای هیئت علمی و دانشجویان است، گفت: دانشگاه هم از اعتبارات یک تا سه درصدی استفاده کرده تا در حوزه پژوهش مشکلی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح کوهورت سلامت کارکنان به زودی در استان آغاز می شود، اظهار کرد: وضعیت سلامت افراد در احتمال به بیماری های غیر واگیر و عوامل موثر در سلامت آن ها در این طرح بررسی می شود.

دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه از شرکت های دانش بنیان انتظار می رود در راستای تولید محصول و فناوری به دانشگاه کمک کنند، افزود: دانشگاه تمام تلاش خود را برای کمک به حوزه پژوهش انجام می دهد تا به جایگاه واقعی خود برسیم .

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این مراسم با بیان اینکه مشکل پژوهش کمبود بودجه نیست، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود این است که لاین تحقیقاتی مشخصی نداریم.

طوبی کاظمی از فعالیت پنج مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد و گفت: برگزاری دوره های پژوهشی تابستانه و زمستانه، فعالیت مرکز تحقیقات طب تجربی و فعالیت پایگاه های تحقیقات بالینی از جمله اقدامات اجرایی در دانشگاه است.

وی با اشاره به فعالیت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه، بیان کرد: تشکیل واحد ارتباط با صنعت و ایجاد صندوق پژوهش و فناوری استان از دیگر فعالیت های انجام شده است.

گفتنی است؛ در پایان مراسم از کیت های تحقیقاتی ارزیابی آنتی اکسیدان ها در سیستم های بیولوژیک رونمایی شد.