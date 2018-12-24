وزیر کشور افغانستان درک درستی از حقیقت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فواد چودری» وزیر اطلاع رسانی میراث ملی و رسانه های پاکستان طی پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن خطاب قرار دادن «اسدالله خالد» وزیر کشور جدید افغانستان گفت: جدی نگرفتن تهدید وجود داعش در منطقه به معنی عدم درک درست از حقایق و دنیای واقعی است.

وی در ادامه گفت که وزیر جدید کشور افغانستان به جای زندگی در دنیای خیالی باید به حقیقت توجه کند.

چودری در ادامه خطاب به وزیر کشور افغانستان گفت که شما باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید پاکستان را به عنوان متحد خود انتخاب کنید یا به عنوان قربانی برای توجیه ناکامی های دولت افغانستان.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان خطاب به اسدالله خالد نوشت: آقای وزیر افکار خیالی را ترک کنید چرا که زمان زندگی در دنیای واقعی فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان با صدور دو حکم جداگانه «ویس احمد برمک» وزیر کشور و «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع این کشور را برکنار و به جای آنها «امرالله صالح» و «اسدالله خالد» را معرفی کرد.

اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به عنوان وزیر دفاع و همچنین امرالله صالح که وی نیز قبلا ریاست امنیت ملی افغانستان را به عهده داشت به عنوان وزیر کشور انتخاب شده اند.

هر دو چهره در افغانستان به مخالفت با پاکستان شهرت دارند.