سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: بستن و توقیف سایت های مختلف اعم از خبری یا غیر خبری، باید مبنای روشنی داشته باشد. اگر بناست سایتی فیلتر شود باید با حکم قضایی این کار صورت گیرد، همانگونه که در مورد روزنامه ها عمل می شود.

وی افزود: در کمیسیون فرهنگی قانونی به تصویب رسید که در مورد سایت ها نیز مانند روزنامه ها عمل شود و سایت ها از قوانین مطبوعات تبعیت کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فیلتر شدن سایت بازتاب، تصریح کرد: محدود کردن سایت ها به این شکل آثار و تبعات خوبی در جامعه نخواهد داشت.

میرتاج الدینی گفت: موارد ایراد باید برای مسئولان سایت گفته شود و توضیحات اولیه را از آنان بخواهند و اگر جواب ها قانع کننده نباشد آنگاه وارد عمل شوند.

وی یادآور شد: برای انجام هرکاری مطمئنا دلیلی وجود دارد، وزارت ارشاد یا وزارت ارتباطات نیز اگر مدرکی دارند آن را در مراکز قضایی و قانونی ارائه دهند و از مسئولان در دادگاه توضیح بخواهند و بعد وارد عمل شوند.

نماینده تبریز همچنین تاکید کرد: مسئولان مربوطه در جلسه ای مسئولان سایت بازتاب را دعوت و توضیحات آنان را بشنوند. گاهی برخی از موارد با تذکر و اخطار کتبی قابل اصلاح است ، درست مانند همان کاری که در مطبوعات انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: از مسئولان سایت بازتاب نیز تقاضا داریم در نشر اخبار دقت بیشتری داشته باشند و به صحت و سقم منابع خبری بیشتر دقت کنند تا از انتشار اخباری که مبنای درستی ندارند ، اجتناب شود.