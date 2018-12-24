گردآوری خاطرات شهدا کاری فاخر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان که روئز دوشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: وقتی قرآن می‌فرماید شهیدان زنده هستند، خبری حماسی می‌دهد و ما را در مسیر آرمان‌های الهی به حرکت در می‌آورد.

وی افزود: قرآن به انسان‌ها که نیازمند حیات معنوی هستند می‌گوید، یکی از چشمه‌های تحصیل حیات معنوی همان مسیری است که شهدا دنبال کردند و برای رسیدن به آن می‌باید راه شهدا را دنبال کنید.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: در وصیت‌نامه شهدا عطر حیات معنوی را می‌توان استشمام کرد و به همین خاطر وصیت‌نامه شهدا انسان را متحول کرده و نشاط معنوی می‌بخشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اهمیت حفظ افکار، اندیشه، اخلاق و سیره شهدا خاطرنشان کرد:جمع‌آوری و حفظ آثار شهدا بسیار مهم است اما آنچه باید در اولویت قرار گیرد حفظ افکار، اندیشه، اخلاق و سیره شهداست.

وی یادآورشد: وقتی پای صحبت مادر، پدر، خانواده و دوستان شهید می‌نشینیم مطالبی را بیان می‌کنند که انسان‌ساز است که باید ضمن حفظ آن، در جامعه ترویج شود تا شاهد رشد اخلاق و سیره شهدا در جامعه باشیم.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه همه باید در جمع‌آوری خاطرات شهدا تلاش کنیم گفت: باید از سیره حضرت زین‌العابدین (ع) و حضرت زینب (ع) تأسی بگیریم و اگر دقت نظر و پایش دقیق این بزرگان نسبت به کربلای امام حسین (ع) نبود، شاید خاطره چندانی از کربلا باقی نمی‌ماند اما امروز ریزه‌کاری‌های کربلا را ثبت و ضبط کردند و برای ما به یادگار گذاشتند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: اگر خاطرات کربلا ثبت و ضبط نمی‌شد، نمی‌دانستیم امام حسین(ع) چه کردند و حریت و آزادگی به فراموشی سپرده می‌شد.

وی بیان کرد: ثبت خاطرات شهدا به معنای احیای جهاد، شجاعت، جوانمردی، ایثارگری، جانبازی، مقاومت، حریت و آزادگی، امر به معروف و نهی از منکر و اخوت دینی است و صمیمیتی که این عزیزان در جبهه‌ها با یکدیگر داشتند امروز هم جامعه به آن نیازمند است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برای مقابله با دشمن و جلوگیری از ذلت‌پذیری نیازمند افکار شهدا هستیم و با مرور وقایع دوران. بنی‌صدر خائن که در آن زمان همین حرف‌هایی را مطرح می‌کرد که امروز برخی مطرح می‌کنند باید دانست در نهایت همانند بنی‌صدر عاقبت بخیر نخواهند شد و همه باید مراقب این افکار انحرافی باشیم.

آیت‌الله عابدینی گفت: محوری‌ترین سیره شهدا اقامه دین است که عدالت، عزت، استقلال، معنویت و سیره دینی معنای اقامه دین خداست و از خدا می‌خواهیم در این مسیر قرار بگیریم و همه باید تلاش کنند تا سیره و افکار شهدا در جامعه بیشتر دیده شود.

در ادامه این مراسم ضمن تشکر از خدمات سرهنگ مهدی طاهرخانی مدیرکل سابق، امیر سرتیپ دوم بهنام پیری به عنوان مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین معرفی شد.