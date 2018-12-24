۷۳ فناوری ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار همزمان با ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از امروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

افتتاحیه این مراسم با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان نهادهای وزارت علوم و معاونت علمی انجام شد.

در این مراسم ۷۳ طرح فناورانه به مرحله رونمایی رسید.

این ۷۳طرح به شرح زیر است:

ـ دستگاه مونتاژ بردهای SMD

ـ دستگاه پرینتر ماسه جهت قالب‌گیری سریع و دقیق

ـ تولید و فرآوری عالی رُس در فاز جامد از معدن بنتونیت

ـ دستگاه رطوبت‌ساز سرد صنعتی

ـ تولید ضدیخ مخصوص بدنه و بال هواپیما

ـ دستگاه تصفیه دود خودروهای دیزلی و بنزینی

ـ دستگاه تفکیک زباله هوشمند

ـ دستگاه اندازه‌گیری تنش برشی بین یخ و سطح

ـ طراحی و ساخت لیزر قابل تنظیم ECDL با پایداری بالا

ـ تصفیه فاضلاب

ـ رنگ نانو عایق حرارتی

ـ اینورتر

ـ طراحی و ساخت پمپ میله‌ای، مکشی با کورس بلند

ـ سامانه ذخیره‌سازی داده‌های حجیم

ـ تولید آب از رطوبت هوا

ـ سیستم آنلاین توپک‌رانی برای مبدل‌های حرارتی پوسته ـ لوله حاوی توپک‌های اسفنجی ایرانی

ـ سنگ‌های یک میلی کاملاً طبیعی با قابلیت انعطاف و نورگذر بودن

ـ تولید نانو پودر آلفا آلومینا

ـ محرک عملگر پنوماتیکی در دو مدل با فنر برگشتی و بدون فنر برگشتی

ـ شیشه‌های دوجداره هنری

ـ تولید آلیزارین (رنگ آلی)

ـ ربات توانبخشی زانو

ـ دستگاه CNC رومیزی فوق دقیق با دقت ۲۰ میکرون

ـ سیستم جامع دانشگاهی هوشمند دانش

ـ ساخت دستگاه فورس اسپینینگ

ـ تهیه اطلس باد کشور با استفاده از فناوری‌های نوین و مدل‌های عددی هواشناسی

ـ دستگاه اختلاط‌کننده داخلی گشتاوردی

ـ پنجه کربنی ورزشی L شکل جهت دویدن معلولین

ـ سامانه میدان دید باز

ـ تولید مدل موشی بیماری هموفیلی نوع A با سرکوب ژن فاکتور ۸ انعقادی

ـ کیت آنالیزهمزمان مواد مغذی

ـ اینورتر سه فاز متصل به شبکه

ـ ربات هوشمند پذیرایی

ـ کیت‌های ارتوپدی قابل جذب بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری و سرامیک‌های زیست‌فعال

ـ طراحی و ساخت موتورسیکلت برقی ۸۰۰۰ وات

ـ سیستم سلول‌های خورشیدی هوشمند مسیریاب خورشیدی دو محوره

ـ سیستم کنترلر پیشرفته و هوشمند فیلترهای برقی

ـ نرم‌افزار یادگیری مجازی امیرکبیر

ـ دستگاه ریزترازوی کریستال کوارتز قابل حمل سه کاناله

ـ ساخت نانو لیپوزوم حساس سرما

ـ تولید قفل‌های ضد سرقت

ـ واقعیت مجازی هواپیمای ایرباس ۳۲۰ به منظور آموزش‌های هوانوردی

ـ همکاری در طراحی و ساخت خودروی برقی ساینا

ـ گازی‌ساز زیست توده از نوع پایین‌ سو

ـ سامانه هوشمند آمار مؤسسات آموزش عالی

ـ شبکه پیمایش وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی

ـ دانش فنی تولید سامانه پوشش اپوکسی سیلیکون

ـ سامانه مدیریت حفاظت محفظه‌های باستانی

ـ تولید آلفا آلومینا

ـ ابزار اندازه‌گیری فشار و دما سرچاهی و مخزنی

ـ نانومالت طبیعی برای تثبیت خاک

ـ تولید کیت خالص‌سازی DNA از ژل

ـ نانو رنگدانه‌های فلورسنت رنگدانی

ـ سیستم اتوماسیون از راه دور پست‌های فوق توزیع

ـ طراحی و ساخت اجرای سیستم مدیریت اطلاعات در گاوداری‌های صنعتی

ـ کیت‌های استخراج RNA و DNA

ـ منبع اوره آهسته رهش

ـ شلوارک محافظ لگن

ـ پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی

ـ سامانه اعتبارسنجی و یکپارچه‌سازی آمار

ـ بازی سپه‌سالار

ـ پلاک ارتوپدی قفل شونده کلاویکل هوک

ـ طراحی و ساخت بیمارستان‌های سیار

ـ تولید بلوک بتون سبک گازی کربنات فسیلی

ـ سیستم آنلاین نظارت و هشدار زودهنگام کشاورزی

ـ پهباد سمپاش هوایی

ـ دستگاه تست ضربه سقوط آزاد ۷۵۰۰ ژول

ـ بویلرهای چگالشی ترکیبی ترمومک

ـ تولید بذر هیبرید کدو خورشتی

ـ سیستم کشت جلبک روباز

ـ فرآیند باروری ابرها با نانوذرات گرافنی

ـ طراحی و ساخت لباس با سیستم تهویه متبوع

ـ طراحی، ساخت و بهینه‌سازی ترموول یکپارچه و بلند