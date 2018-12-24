۷۳ فناوری ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار همزمان با ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از امروز در نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
افتتاحیه این مراسم با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان نهادهای وزارت علوم و معاونت علمی انجام شد.
در این مراسم ۷۳ طرح فناورانه به مرحله رونمایی رسید.
این ۷۳طرح به شرح زیر است:
ـ دستگاه مونتاژ بردهای SMD
ـ دستگاه پرینتر ماسه جهت قالبگیری سریع و دقیق
ـ تولید و فرآوری عالی رُس در فاز جامد از معدن بنتونیت
ـ دستگاه رطوبتساز سرد صنعتی
ـ تولید ضدیخ مخصوص بدنه و بال هواپیما
ـ دستگاه تصفیه دود خودروهای دیزلی و بنزینی
ـ دستگاه تفکیک زباله هوشمند
ـ دستگاه اندازهگیری تنش برشی بین یخ و سطح
ـ طراحی و ساخت لیزر قابل تنظیم ECDL با پایداری بالا
ـ تصفیه فاضلاب
ـ رنگ نانو عایق حرارتی
ـ اینورتر
ـ طراحی و ساخت پمپ میلهای، مکشی با کورس بلند
ـ سامانه ذخیرهسازی دادههای حجیم
ـ تولید آب از رطوبت هوا
ـ سیستم آنلاین توپکرانی برای مبدلهای حرارتی پوسته ـ لوله حاوی توپکهای اسفنجی ایرانی
ـ سنگهای یک میلی کاملاً طبیعی با قابلیت انعطاف و نورگذر بودن
ـ تولید نانو پودر آلفا آلومینا
ـ محرک عملگر پنوماتیکی در دو مدل با فنر برگشتی و بدون فنر برگشتی
ـ شیشههای دوجداره هنری
ـ تولید آلیزارین (رنگ آلی)
ـ ربات توانبخشی زانو
ـ دستگاه CNC رومیزی فوق دقیق با دقت ۲۰ میکرون
ـ سیستم جامع دانشگاهی هوشمند دانش
ـ ساخت دستگاه فورس اسپینینگ
ـ تهیه اطلس باد کشور با استفاده از فناوریهای نوین و مدلهای عددی هواشناسی
ـ دستگاه اختلاطکننده داخلی گشتاوردی
ـ پنجه کربنی ورزشی L شکل جهت دویدن معلولین
ـ سامانه میدان دید باز
ـ تولید مدل موشی بیماری هموفیلی نوع A با سرکوب ژن فاکتور ۸ انعقادی
ـ کیت آنالیزهمزمان مواد مغذی
ـ اینورتر سه فاز متصل به شبکه
ـ ربات هوشمند پذیرایی
ـ کیتهای ارتوپدی قابل جذب بر پایه نانوکامپوزیتهای پلیمری و سرامیکهای زیستفعال
ـ طراحی و ساخت موتورسیکلت برقی ۸۰۰۰ وات
ـ سیستم سلولهای خورشیدی هوشمند مسیریاب خورشیدی دو محوره
ـ سیستم کنترلر پیشرفته و هوشمند فیلترهای برقی
ـ نرمافزار یادگیری مجازی امیرکبیر
ـ دستگاه ریزترازوی کریستال کوارتز قابل حمل سه کاناله
ـ ساخت نانو لیپوزوم حساس سرما
ـ تولید قفلهای ضد سرقت
ـ واقعیت مجازی هواپیمای ایرباس ۳۲۰ به منظور آموزشهای هوانوردی
ـ همکاری در طراحی و ساخت خودروی برقی ساینا
ـ گازیساز زیست توده از نوع پایین سو
ـ سامانه هوشمند آمار مؤسسات آموزش عالی
ـ شبکه پیمایش وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان آموزش عالی
ـ دانش فنی تولید سامانه پوشش اپوکسی سیلیکون
ـ سامانه مدیریت حفاظت محفظههای باستانی
ـ تولید آلفا آلومینا
ـ ابزار اندازهگیری فشار و دما سرچاهی و مخزنی
ـ نانومالت طبیعی برای تثبیت خاک
ـ تولید کیت خالصسازی DNA از ژل
ـ نانو رنگدانههای فلورسنت رنگدانی
ـ سیستم اتوماسیون از راه دور پستهای فوق توزیع
ـ طراحی و ساخت اجرای سیستم مدیریت اطلاعات در گاوداریهای صنعتی
ـ کیتهای استخراج RNA و DNA
ـ منبع اوره آهسته رهش
ـ شلوارک محافظ لگن
ـ پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی
ـ سامانه اعتبارسنجی و یکپارچهسازی آمار
ـ بازی سپهسالار
ـ پلاک ارتوپدی قفل شونده کلاویکل هوک
ـ طراحی و ساخت بیمارستانهای سیار
ـ تولید بلوک بتون سبک گازی کربنات فسیلی
ـ سیستم آنلاین نظارت و هشدار زودهنگام کشاورزی
ـ پهباد سمپاش هوایی
ـ دستگاه تست ضربه سقوط آزاد ۷۵۰۰ ژول
ـ بویلرهای چگالشی ترکیبی ترمومک
ـ تولید بذر هیبرید کدو خورشتی
ـ سیستم کشت جلبک روباز
ـ فرآیند باروری ابرها با نانوذرات گرافنی
ـ طراحی و ساخت لباس با سیستم تهویه متبوع
ـ طراحی، ساخت و بهینهسازی ترموول یکپارچه و بلند
نظر شما