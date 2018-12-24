به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیلوفر پنجمین چاپ کتاب «سعدی از دست خویشتن فریاد» شامل روایت عباس کیارستمی از اشعار سعدی را با شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه، ۶۲۴ صفحه قطع جیبی و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر کرد.

نخستین چاپ این کتاب در سال ۱۳۸۶ با شمارگان سه هزار و ۳۰۰ نسخه و بهای پنج هزار و ۵۰۰ تومان و چهارمین چاپ آن نیز در سال ۱۳۹۳ با شمارگان دو هزار و ۲۰۰ نسخه و بهای ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده بودند.

«سعدی از دست خویشتن فریاد» شامل گزیده‌ای از غزلیات سعدی به روایت عباس کیارستمی است. این کتاب را می‌توان مجموعه عکس‌های زنده‌یاد کیارستمی از غزلیات سعدی نیز دانست.

کتاب مقدمه و موخره‌ای ندارد. اگر ایجاز را عنصر اصلی و مولفه مهم مینیمالیسم بدانیم، می‌توان گفت که کیارستمی مصراع‌ها و ابیاتی را که در معنی کامل هستند به سلیقه خود انتخاب کرده است. روشی که او در تصاویر فیلم‌ها و عکس‌هایش نیز به کار می‌گرفت.

به عنوان مثال در صفحه ۹۳ کتاب چنین مصرعی از سعدی درج شده است:

«سعدی

ز دست دوست

شکایت

کجا بری؟»

که از بیت آخر غزلی با این مطلع دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست* گر دردمند عشق بنالد غریب نیست» انتخاب شده است. صورت کامل بیت آخر نیز به این شرح است: «سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری*هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست». بنابراین کیارستمی از این غزل تنها مصرع نخست بیت پایانی را عکاسی کرده است. همچنین برخی مصراع‌های انتخاب شده نیز در این کتاب از انتهای مصراع به ابتدا نوشته شده‌اند.

هرچند که بسیاری از بزرگان ادبیات به نوع نگاه و روش روایت زنده‌یاد کیارستمی از ادبیات کلاسیک نقد وارد کرده‌اند، اما انتشار چنین آثاری که از بن‌مایه یک تفکر پست‌مدرنیستی می‌آید، می‌تواند نسل جدید را بیش از پیش به ادبیات کلاسیک ایران علاقه‌مند کند. فراموش نکنیم که به باور بسیاری از منتقدان برجسته‌ترین سینماگر پسامدرن ایرانی عباس کیارستمی است. «سعدی از دست خویشتن فریاد» را نیز می‌توان روایت غزلیات سعدی در جهان پسامدرن دانست.