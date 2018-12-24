به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان تاکید کرد که مسئولان مصری طی دو روز گذشته تماس‌های گسترده‌ای را با رهبران حماس در غزه به منظور جلوگیری از تشدید تنش و وقوع درگیری مجدد در این باریکه برقرار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین اخیرا طی بیانیه‌ای شدیدا رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و گفت جمعه آینده این رژیم در برابر آزمونی حقیقی قرار خواهد داشت و مقاومت آماده است تا به صورت قاطعانه به هرگونه تجاوز اشغالگران صهیونیست علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازگشت پاسخ دهد.

سازمان اطلاعات مصر به حماس ابلاغ کرده است که رژیم صهیونیستی به تفاهمات حاصل شده در ماه گذشته پایبند خواهد بود و تمایلی به تشدید تنش و درگیری در غزه ندارد.

در همین راستا، قرار است یک هیأت امنیتی مصری امروز دوشنبه به منظور پیگیری پرونده آرام‌سازی اوضاع وارد نوار غزه شود.

گفتنی است که ارسال کنندگان بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا که در مرحله قبلی خسارت‌های سنگینی به صهیونیست‌های مجاور باریکه غزه وارد کرده بودند، تهدید کرده‌اند در صورت ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز بازگشت، همانند گذشته راه‌اندازی بالون‌های آتش‌زا به سمت مناطق صهیونیست‌نشین را ازسرخواهند گرفت.