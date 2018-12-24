حمایت ارتش سودان از «عمرالبشیر» با وجود گسترش اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، اعتراضات سودان وارد ششمین روز خود شده و با وجود گسترش دامنه آن ارتش این کشور از «عمر البشیر» حمایت کرده است.

با توجه به آنکه اعتراضات سودان بعد از سفر عمرالبشیر به سوریه آغاز شده برخی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در شکل گرفتن آن صحبت می کنند.

این اعتراضات تا کنون بیش از ۳۰ کشته برجا گذاشته و جامعه پزشکی این کشور با حمایت از درخواست‌های معترضین از آغاز اعتصابات خود خبر داده است.

این نخستین بار است که پزشکان سودانی در اعتراض علیه دولت این کشور دست به اعتصاب می‌زنند.

در بیانیه منتشر شده از سوی جامعه پزشکی سودان گفته شده خدمات در بخش‌های اورژانسی ادامه خواهد داشت، اما با هدف اعتراض علیه دولت بسیاری از فعالیت‌ها در بخش‌های درمانی غیر اضطراری را متوقف خواهد کرد.

شهرهای سودان این روزها شاهد اعتراض مردمی به دولت است و آنچه باعث انفجار خشم مردم شده، نابسامانی شرایط معیشتی، گرانی، افزایش قیمت نان و کالاهای اساسی است.

شایان ذکر است این اعتراضات در پنج سال اخیر بی سابقه است.