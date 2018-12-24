به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز(دوشنبه) در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد در جمع خبرنگاران در واکنش به ورود ناو آمریکایی به آب‌های آزاد منطقه خلیج فارس و تبلیغات صورت گرفته در این خصوص از سوی رسانه های غربی،گفت: پاسخ نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی به این اقدام این است که ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. این ناو که ده ماه در منطقه نبوده است اما مشابه آن فراوان در این منطقه حضور داشتند.

وی ادامه داد: ما به هیچ عنوان اجازه نزدیک شدن آنها را به آب‌های سرزمینی تحت حاکمیتمان نخواهیم داد.

معاون هماهنگ کننده ارتش، حضور در آب های آزاد را امری طبیعی دانست و گفت: خارج از آب‌های سرزمینی، هر کشوری می تواند براساس قوانین بین المللی در آبهای آزاد دریانوردی کند، همان‌طور که ما می توانیم هر جا که آب‌های آزاد است دریانوردی کنیم.

وی تصریح کرد: حضور این ناو برای ما اهمیت چندانی ندارد، زیرا نمی تواند اقدامی علیه ما انجام دهد. ما آنقدر آماده و دارای امکانات و تجهیزات لازم هستیم که بتوانیم در مقابل یک چنین تبلیغاتی بایستیم، مطمئن باشید آنان جرات انجام اقدامی علیه ما را ندارند و راهبرد ما شب حمله ای فکر کردن است یعنی باید همواره آماده باشیم.