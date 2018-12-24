طرح های ارتقاء امنیت در جیرفت تا رسیدن به نقطه مطلوب استمرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا محمدرضایی اظهار کرد: پلیس شهرستان جیرفت با برنامه ریزی های مدون، برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را در جهت افزایش رضایت شهروندان به صورت ویژه در دستور کارخود قرارداده است.

وی بیان داشت: در این راستا با اجرای طرح اخیر ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۲۴ ساعت گذشته که با هدف پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری متهمان تحت تعقیب، اراذل و اوباش و دستگیری سارقان اجرا شد بیش از ۴۵ متهم و عامل ایجاد مزاحمت برای شهروندان دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضایی تصریح کرد: شهروندان بدانند نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی و تا پای جان در راستای انجام وظایف و برقراری نظم و امنیت تلاش می کند که تقدیم ۴۵ شهید در این راه سندی بر این مدعا است.

وی تصریح کرد: اما این یک واقعیت است که امروز ۲۶ دستگاه مسئول امنیت فرهنگی و اجتماعی هستند که متاسفانه برخی دستگاه ها مسئولیت خود را به خوبی انجام نمی دهند و بار این عدم احساس مسئولیت ها بر دوش پلیس است.

فرمانده انتظامی جیرفت ضمن تشکر از همکاری خوب شهروندان در زمینه انعکاس اخبار و اطلاعات به پلیس، گفت: اجرای اینگونه طرح ها تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد و شهروندان نیز می توانند از طریق سامانه۱۱۰گزارشات مرتبط با نظم و امنیت و از طریق سامانه۹۷ نقطه نظرات و پیشنهادات خود نسبت به عملکرد پلیس را گزارش دهند تا به آنها رسیدگی شود.