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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

رئیس ستاد مشترک ارتش اسراییل:

۳ سال است که موفق به تحقق امنیت برای شهرک نشینان مجاور غزه نشدیم

۳ سال است که موفق به تحقق امنیت برای شهرک نشینان مجاور غزه نشدیم

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم طی ۳ سال گذشته موفق به تحقق امنیت برای شهرک نشینان مجاور نوار غزه نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو، «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در تأمین امنیت شهرک نشینان اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اذعان کرد: ۳ سال است که موفق به تحقق امنیت برای ساکنان شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه نشده است.

آیزنکوت در همین خصوص ادامه داد: سخت است اما باید اعتراف کرد که در طول این سالها نتوانستیم برای ساکنان اسرائیل در نزدیکی غزه امنیت را به ارمغان آوریم.

گفتنی است، سلسله عملیات های مقاومتی فلسطینیان و همچنین ابتکارات خلاقانه آنها در نبرد با صهیونیسم همچون فرستادن بالون های آتش زا و بادبادک های آتشین به اراضی اشغالی، بحران امنیتی فزاینده ای را برای صهیونیستها ایجاد کرده است.

کد مطلب 4493871

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