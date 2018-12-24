به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی و گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در فرمانداری تالش برگزار شد، اظهارکرد: چهل عدد کمال است و انقلاب ما امسال به چهل سالگی و کمال خود خواهد رسید.

وی گفت: دشمنان خارجی و خودباختگان داخلی در طول ۴۰ ساله گذشته تلاش کردند که ملت ایران چهل سالگی انقلاب را نبینند ولی با امید به خد اوند متعادل ملت ایران چهل سالگی انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن ماه سال جاری با شکوه‌تر از گذشته جشن می گیرند.

وی با بیان اینکه رسیدن به چهل سالگی دلیل بر نبودن ضعف و اشکال در مسیر انقلاب نیست و همه ما به ویژه مسئولان باید بدانند که هنوز بسیاری از کارها انجام نشده است، گفت: گرچه در مباحث کلان انقلاب دستاوردهای خوبی داشته‌ایم ولی در بسیاری از مباحث خرد اشکالات و ایرادات فراوانی وجود دارد که باید با همت مسئولان رفع شود.

امام جمعه اسالم همراهی با مردم و در کنار مردم بودن را یکی از ویژگی‌های مدیران موفق انقلابی دانست و بیان کرد: فاصله گرفتن از مردم و توجه به تجملات و تشریفات بی حد سبب می شود که مسئول جایگاه خود را در میان مردم از دست دهد.

وی اعلام آمادگی برای ایجاد میز پاسخگویی مسئولان در نماز جمعه اسالم به مردم، اظهارکرد: این اقدام سبب تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان شده و آنها می توانند بدون ساز و کار مرسوم اداری به مطالبات ارباب رجوع رسیدگی کنند.