مردم استان ۹۲ هزار و ۱۱۶ تماس با سامانه ۱۱۱ برقرار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری با حضور در مرکز سامد (سامانه ارتباط دولت و مردم) اظهار کرد: این سامانه ارتباطی الگوی مناسبی از الکترونیکی کردن امور است و مردم در کمترین زمان ممکن می توانند نکته نظرات خود را با دولت در میان بگذارند.

وی ادامه داد: این سامانه با هدف بیان شکایات، انتقادات، پیشنهادات، طرح ها و ایده های مردم طراحی شده است و مردم می توانند در هر نقطه از استان بدون نیاز به پیش شماره با خط ارتباطی ۱۱۱ تماس برقرار کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به مزایای استفاده از این سامانه اظهار کرد: کاهش قابل توجه بار سفرهای غیر ضروری و امکان پیگیری از طریق کد های رهگیری از مزایایی استفاده از این سامانه است و متقاضیان محترم می توانند فرایند پیگیری نامه هایی که در سامانه ثبت می شود را به سهولت انجام دهند.

وی گفت: خوشبختانه این سیستم گزارش کاملی از نیازها، درخواست ها و شکایت های مردم در اختیار ما قرار می دهد و می توانیم از این طریق آسیب شناسی از دستگاه‌هایی که بیشترین تعداد شکایت و تخلف را داشته‌اند و یا بیشترین رضایت مندی را نیز داشته اند به دست بیاوریم.