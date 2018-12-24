به گزارش خبرگزاری مهر، «نیلس اشمید» کارشناس آلمانی مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو آلمان درباره خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه اظهار داشت: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه می تواند سبب بروز دشواری هایی در مسیر اجرای راهکارهای سیاسی شود.
وی در ادامه افزود: بدون شک بروز جنگ های داخلی در سوریه را می توان از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دانست. حضور نظامیان بیشتر در سوریه مانع از افزایش درگیری های داخلی در این کشور می شود.
این کارشناس آلمانی همچنین خاطر نشان کرد: نظارت و حمایت سازمان ملل از نیروهای مستقر در سوریه می تواند از راهکارهای تاثیرگذار در روند سیاسی این کشور بشمار آید.
اشمید ابراز امیدواری کرد که موضع واشنگتن مبنی بر خروج کامل نظامی از سوریه تغییر کند.
