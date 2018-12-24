مأموریت آقای «ر» به جشنواره ملی تئاتر شاهد رامسر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی مأموریت آقای «ر» به نویسندگی معصومه عموری و کارگردانی مصطفی بوعذار به عنوان جدیدترین اثر نمایشی گروه تئاتر آئین مردم پس از اجرای متعدد در سطح شهر اهواز و استقبال بی نظیر عموم شهروندان و انتخاب برای شرکت در جشنواره ملی تئاتر شاهد، به استان گیلان و شهر رامسر رسید.

این نمایش با موضوع آموزش شهروندی و فرهنگ شهرنشینی با مدت زمان ۳۰ دقیقه به عنوان تنها نماینده استان خوزستان در این رویداد شرکت می‌کند.

این پروژه نمایشی که به صورت تخصصی و براساس پژوهش های صورت گرفته میدانی تهیه و تولید شده، پس از ارزیابی کارشناسان و داوران به همراه ۹ اثر دیگر برای حضور در بخش خیابانی انتخاب شده است.

در این نمایش خیابانی، حسین شهنی، احسان چرغانی، حسین جادری، محمدعلی عچرش، محمدحسن پورحلاج، سیدمحمد رضا موسوی نهاد، علیرضا علوانی، سید عباس فاضلی، یسنا حسینی و نادیا حسینی بازی دارند و آهنگساز و موسیقی آن به عهده سید پیام صالحی ریحانی و عباس شجرات نوازنده نی هنبان است.

محمد راد فر عکاس و تصویربردار این نمایش، فاطمه شریفی اجرای گریم، شهدخت براتی مدیریت صحنه ، سیما کهریزی و ماهنوش صالحی هماهنگی اجرا و آزیتا کریمی بازیساز این نمایش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی تئاتر شاهد در دو بخش صحنه ایی وخیابانی با حضور۲۰ گروه نمایشی از سراسر کشور هشتم تا دوازدهم دی ماه در رامسر به همت اداره کل هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و مشارکت مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار می‌شود.