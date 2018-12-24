خروج آمریکا از سوریه یک هدیه بزرگ برای ایران و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «کریس کونز» با انتشار پیامی با اشاره به استقبال روسیه از تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه، عنوان داشت که این استقبال نشان می دهد تصمیم ترامپ تا چه اندازه وحشتناک است.

وی همچنین خروج نظامیان آمریکایی از سوریه را به عنوان هدیه ای بزرگ برای ایران و روسیه تشبیه کرد.

علاوه بر سناتور کونز، «سوزان رایس» نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل نیز در یادداشتی در نیویورک تایمز نوشت: تصمیمات ناگهانی رئیس‌جمهور ترامپ سبب شد که جیمز ماتیس بازنشسته شود و رئیس‌جمهور بیشتر از هر دشمن خارجی به امنیت ملی آمریکا آسیب زده است.

رایس معتقد است تصمیم‌های اخیر ترامپ برای سوریه و افغانستان بدون توجه به نظرات مشاوران ارشد رئیس‌جمهور و بدون اطلاع کنگره آمریکا و همچنین متحدان واشنگتن اتخاذ شده است.

رایس در این یادداشت تاکید کرده که تصمیم‌های ترامپ درباره سوریه و افغانستان، شبیه به دادن هدیه کریسمس به دشمنان آمریکا شامل روسیه، ایران، حزب‌الله لبنان و طالبان است.