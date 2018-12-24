پیگیری تاثیرات آلودگی بوشهر بر جنوب فارس با دستور رئیس محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان در ادامه پیگیری های انجام شده در رابطه با تاثیرات آلودگی بارگذاری شده در استان بوشهر بر جنوب استان فارس به همراه سید محسن علوی نماینده مردم شریف مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کلانتری رئیس محیط زیست دیدار کردند.

در این نشست معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر پیگیری و اجرایی شدن اختصاص عوارض تاثیرات آلودگی های ناشی از فعالیت های صنایع نفتی در استان بوشهر بر جنوب استان فارس تاکید کرد.

سعید محمودی نیز در این نشست اظهار داشت: تاثیرات آلایندگی منطقه پارس جنوبی از طریق ردیابی عناصر آلاینده هوا بر شهرستانهای جنوبی استان فارس توسط یک تیم کارشناس به صورت کاملا علمی و کارشناسی شده، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به رییس سازمان محیط زیست ارائه شده است.

محمودی افزود: آلودگی بارگذاری شده در بوشهر به شدت شهرستان های جنوبی استان فارس را متاثر کرده است بنابراین با تلاش های صورت گرفته و با هماهنگی های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور مالیاتی کشور قدر السهم عوارض آلودگی شهرستان های جنوب این استان تعیین شده و پیگیری های لازم به منظور منتفع شدن مردم منطقه از این عوارض انجام خواهد شد.

سید محسن علوی نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرد که تاثیر آلایندگی صنایع نفتی در عسلویه در شهرستان های لامرد و مُهر با جدیت پیگیری شود تا بیش از این حقوق مردم این شهرستان ها تضییع نشود و امکانات بهداشتی ودرمانی در اختیار مردم این شهرستان ها قرار گیرد.