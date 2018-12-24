طی ۳ روز آینده لیست نیاز بازیکنان جدید فجر سپاسی اعلام می شود

داوود مهابادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اولین جلسه تمرین تیم با شور و نشاط برگزار شد تاکید کرد: شهر شیراز و تیم فجر شهید سپاسی از گذشته دارای جایگاه مناسبی در فوتبال کشور بوده و همواره این تیم استعدادهای درخشانی را به فوتبال معرفی کرده است.

وی ادامه داد: تمامی تلاش خود را انجام می دهم که با کمک بازیکنان و اعضای تیم بتوانیم جایگاه مناسبی را برای تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به دست آوریم.

سرمربی جدید فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اعضای کادر فنی تیم نیز اعلام کرد: اسماعیل زارع به عنوان دستیار اول، قاسم غلام زاده دستیار دوم، یداله صادقی مربی بدنساز، احتشام ساسانی مربی، عبدالمجید نجفی مربی دروازه بان‌ها و امین زارع در سمت مربی آنالیزور مشخص شدند.

مهابادی در خصوص جذب بازیکنان جدید نیز گفت: هماهنگی های لازم با مدیریت باشگاه انجام شده و طی ۳ روز آینده لیست درخواستی خود را به باشگاه ارائه می دهیم.