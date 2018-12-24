۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری:

جایگاه نظامی و دفاعی ایران در منطقه تعیین کننده است

قزوین- نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: با هدایت رهبری و اقتدار نیروهای مسلح امروز ایران اسلامی در حوزه نظامی و دفاعی از جایگاه ممتازی در منطقه برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی مدیرکل جدید اداره کل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس روز دوشنبه با حضور ایت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، آیت الله اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسم زاده  جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، در استانداری قزوین برگزارشد.

آیت الله علی اسلامی در این مراسم گفت: باید نیتهای خالصانه را اهمیت دهیم و ببینیم چطور می شود به خدا نزدیک شد مانند شهدا که با نیت های پاک مقرب شدند.

وی بیان کرد: خون شهدا پاک و مقدس است و در قالب عرفان و معرفت این خون ارزشمند می شود و قداست پیدا می کند.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: کسانی که در راه ارزشها گام برمی دارند از اجر معنوی برخوردار می شوند و باید اذعان کرد ارزشها و ایثارگریها موجب شده تا کشور ایران و جمهوری اسلامی را به جایی رسانده که در طول تاریخ سابقه نداشته اینگونه بدرخشیم.

اسلامی یادآورشد: به لطف شهدا به اقتداری رسیده ایم که ائتلاف سودان برهم ریخته و به سوی محور مقاومت می رود و خبرگزاری فرانس پرس اعتراف کرده در غرب آسیا و خاور میانه، کشور ایران تعیین کننده است.

امام جمعه تاکستان یادآورشد: امروز حلقه محاصره اسراییل تنگ تر شده و خبرها حاکی است عربستان مستاصل شده تا از یمن خارج شود و در۴۰ سال اخیر این صلابت و اقتدار بی سابقه است.

وی اضافه کرد: مدیریت داهیانه رهبری موجب شد آمریکا از منطقه و سوریه خارج شود و این عظمت آفرینی و ایستادگی ملتها و پشتیبانی ایران از ملل مظلوم باعث شد استکبار عقب نشینی کند و اگر جنگ اسرایل و حماس طولانی می شد کارش ساخته بود.

آیت الله اسلامی بیان کرد: به گفته فرماندهان نظامی ما دیگر فقط به دفاع فکر نمی کنیم و جایگاه ایران اسلامی در جهان بالاتر از این است و دریاهای آزاد را زیر نظر دارد و اگر در گذشته ما قبل انقلاب حتی ساحل خرمشهر و تنگه هرمز را نمی توانستیم ببینیم امروز با هدایت رهبری به اینجا رسیدیم که در حوزه نظامی تعیین ئکننده ایم و در آبهای جهانی حضور داریم.

مراقب فتنه گران داخلی باشیم

امام جمعه تاکستان اظهارداشت: مراقب باشید فتنه گران دوباره نقشه نچینند ما در سال ۹۶ کوتاهی کردیم و عده ای جسارت کردند تا فتنه گری کنند اما دیگر اجازه خودنمایی به بدخواهان نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: مدیران بباید به مردم خدمت کنند و به جای شعار و رجز خوانی کمر خدمت ببندند و در مسیر حل مشکلات گام بردارند.

آیت الله اسلامی تصریح کرد: مدیران مراقب باشند تا این همه فشار اقتصادی به مردم تحمیل نکنیم، زیبنده نیست گرانی مردم را به ستوه بیاورد و مسئولان در حل مشکلات کوتاهی کنند.

سرهنگ طاهرخانی شخصیتی ارزشی است

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تقدیر از خدمات سرهنگ طاهرخانی گفت: سرهنگ طاهرخانی از چهره های روشن سپاه بود که در مسیر ارزشها حرکت کرد  از نوجوانی اهل مسجد بود و دوران جنگ و انقلاب خدمات زیادی داشت و در آشوب و فتنه اخیر که عدهی ححوزه علمیه تاکستان را اتش زدند وارد صحنه شد و یک روز بعد با کمک مردم این فتنه خاموش شد.

وی اضافه کرد: سایشان سالها در خدمت شهدا بودند و کارهای ارزشمندی انجام دادند و در مناسبتهای دبنی و سیاسی خوب کار کردند.

اسلامی تصریح کرد: امیر پیری هم از چهره های شناخته شده در استان هستند که می توانند در حفظ ارزش شهدا موفق عمل کنند.

