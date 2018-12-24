به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابارشی صبح دوشنبه در جلسه ای که در فرمانداری دماوند برگزار شد، طی سخنانی بیمه روستایی و عشایری را ناشی از یک تجربه ۱۰ ساله دانست و گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیمه اختیاری هستند و همچنین ۱۸۱ هزار نفر نیز تا به امروز از مستمریهای بیمه روستایی و عشایری در دماوند استفاده میکنند.
وی گفت: ۳ هزار و ۳۶۹ نفر نیز در دماوند به طور اختیاری تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران افزود: دماوند متشکل از ۳۲ هزار روستایی است که تنها در ۳ شهر آبعلی، کیلان و آبسرد حدود ۲۰ هزار نفر روستایی زندگی می کنند، که حدود ۱۶ هزار نفر مشمول بیمه اجتماعی روستایی و عشایری در این مناطق هستند.
ابارشی با بیان این که به دلیل کسری بودجه قابل توجهای که به دولت تحمیل شد، قرارداد ۱۲ سال پیش که در آن مقرر شده بود افراد با ۶۵ سال سن مشروط به پرداخت ۱۵ سال حق بیمه، از بیمه بازنشستگی برخوردار شوند، امروز با ارفاق ۵ سال و پرداخت ۱۰ سال حق بیمه، اجرا می شود، گفت: اهمیت پروژههای اجتماعی دولت بسیار مهمتر از از پروژههای عمرانی است.
وی افزود: امروز ۷۰ درصد این خدمات را دولت پرداخت میکند و ۳۰ درصد توسط خود افراد پرداخت میشود که در پایینترین سطح برای سال جاری ۲۴۰ هزار تومان هر روستایی باید پرداخت کند.
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