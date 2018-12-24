مسئولان خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز دوشنبه در شورای اداری بخش دشتابی که در سالن جلسات دفتر امام جمعه شهر ارداق برگزار شد با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در زمینه خدمت به مردم اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرموده اند وظیفه ما و همه دست اندرکاران خدمت به مردم است و باید در غم و شادی و مشکلات آنها شریک باشیم و هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین نیست.

وی افزود: با نگاهی به سخنان و فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به این نتیجه می رسیم که در عبارات و سخنان مختلفی آن بزرگواران بر خدمت به مردم، احساس وظیفه در خدمتگذاری، توجه ویژه به طبقه محروم تاکید دارند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین یادآورشد: در چنین شرایطی با توجه به سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداختن به موضوعات حاشیه ای و جنگ اعصاب بین مسئولان به جای پیگیری امور و دغدغه های مردم سبب بی اعتمادی مردم و ضعف کشور، استان و شهرها می شود.

فاطمی نسب بیان کرد: اگر تامل بیشتری به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در زمینه ریاست طلبی داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که در خدمت به مردم و تعمیق بخشی مفاهیم اسلامی و انقلابی باید از یک دیگر سبقت بگیریم و خود را درگیر روزمرگی و مسائل حاشیه ای نکنیم.

وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه تصریح کرد: وقتی مسئولان امر در پذیرش مدیریتها متوجه سنگین شدن مسئولیت خود در روز جزا باشند، دیگر کسی برای گرفتن مسئولیت وارد بداخلاقی ها و رذائل اخلاقی نخواهد شد و دست به تخریب دیگران نخواهد زد.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: امیدواریم مسئولان و مدیران بتوانند در راستای خدمت هر چه بهتر به مردم و نهادینه شدن توصیه های دینی در جامعه گام بردارند.