افشارزاده: بیرانوند در حدی نیست که در مورد مسائل مدیریتی صحبت کند

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات نیم فصل رقابت های لیگ برتر به خاطر حضور تیم ملی فوتبال در جام ملت های آسیا حدود ۵۰ روز خواهد بود؛ این فاصله زمانی طولانی میان پایان نیم فصل اول و آغاز نیم فصل دوم لیگ هجدهم، فرصت مناسبی برای لیگ برتری ها ایجاد کرده تا در قالب اردوی تدارکاتی پیگیر تمرینات خود باشند.

کیش گزینه بسیاری از تیم ها برای پیگیری تمرینات شان در این فاصله زمانی است و همین مسئله صحبت هایی مبنی بر برگزاری تورنمنت چهارجانبه در این جزیزه را مطرح کرده است. موضوعی که از طرف دبیر شورای ورزش منطقه آزاد کیش هم به آن اشاره شد اما با وجود نام بردن از برخی تیم ها به عنوان گزینه های محتمل برای شرکت در این تورنمنت، هنوز هیچ برنامه ای در رابطه با تورنمنت موردنظر، زمان و چگونگی برگزاری آن و حتی تیم های شرکت کننده در آن مشخص نیست.

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع و تاکید بر اینکه برگزاری تورنمنت کیش قطعی است و تا هفته آینده هم تصمیم گیری های نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد، به صحبت های اخیر علیرضا بیرانوند در رابطه با ورزشگاه هایی که چند سال پیش از طرف وزارت ورزش به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اختصاص پیدا کرد و و ادعای وی مبنی بر کوتاهی کردن مدیریت وقت استقلال واکنش نشان داد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت تورنمنت کیش و تیم های شرکت کننده در آن به طور کامل بر عهده ما است، گفت: تیم هایی که به درخواست خود و برای برپایی اردو و تمرین به جزیره کیش سفر می کنند، خود مسئول پرداخت هزینه ها هستند اما در مورد تیم هایی که به جزیره دعوت می شوند، همه مسئولیت ها و هزینه ها بر عهده شورای ورزش جزیره است. اگر تا به امروز در مورد تورنمنت مطرح شده به قطعیت نرسیدیم، به خاطر این گونه موارد بود و اینکه طی این مدت پیگیر فراهم شدن امکانات لازم بودیم.

دبیر شورای ورزش کیش با بیان اینکه تا پایان هفته جاری و نهایتا اوایل هفته آینده وضعیت تورنمنت کیش، تیم های شرکت کننده و نحوه حضور و برگزاری رقابت میان آنها مشخص خواهد شد، به دیگر پرسش های مطرح شده در رابطه با این تورنمنت پاسخ داد.

وی در مورد اینکه « با چه تیم هایی برای شرکت در تورنمنت کیش مذاکره شده و اصلا اقدامی رسمی در این زمینه انجام شده است؟»، گفت: با هیچ تیم صحبتی نداشته ایم. تنها با ایرج عرب بعد از اینکه سرپرستی پرسپولیس را عهده دار شد، صحبت هایی را مطرح کردم اما با مدیران دیگر تیم ها مذاکره ای نداشته ایم. منتظر بودیم تا برنامه های خودمان نهایی شود سپس مذاکره و رایزنی لازم را انجام دهیم.

افشارزاده همچنین با یادآوری اینکه تلاش هایی برای ارتباط به مدیریت استقلال هم انجام شد که هرگز نتیجه نداد، گفت: ظاهرا مدیرعامل استقلال نامه ای برای انصاری مدیرعامل منطقه آزاد کیش ارسال کرده بود. البته از محتوای نامه اطلاع دقیقی ندارم اما ظاهرا در مورد حضور در کیش و پیگیری تمرینات آبی پوشان بود. به بهانه همین نامه چندین بار با دفتر آقای فتحی تماس گرفتم اما وی یا در محل باشگاه حضور نداشت یا کلا مسافرت بود. هربار هم که با تلفن همراه او تماس گرفتم نمی دانم چرا مشغول بود. در کل فتحی هیچ وقت پاسخی به تماس های من نداد و به همین دلیل نتوانستم دقیق با وی صحبت کنم.

دبیر شورای ورزش کیش ادامه داد: البته بعید است این موضوع دلیل خاصی داشته باشد. به هر حال مدیریت باشگاهی مانند استقلال سخت است آنهم با مشکلاتی مانند مسائل مالی که این باشگاه با آن مواجه است. در کل اینکه من هنوز با وجود تلاش هایی که داشته ام، نتوانسته ام با مدیریت استقلال صحبت کنم. شاید هم وی هنوز موفق به صحبت با سرمربی تیمش در مورد حضور در تورنمنت صحبت نکرده و به همین دلیل پاسخی نداده است. در هر صورت من شخصا پیگیر حضور استقلال بودم چون دوست داشتم قبل از هر برنام ریزی از وضعیت این تیم هم مطلع شوم اما به نتیجه نرسیدم.

وی همچنین در واکنش به این موضوع که «پرسپولیس برای حضور در قطر برنامه ریزی کرده و ظاهرا کادرفنی این تیم برنامه ای برای شرکت در تورنمنت کیش ندارد»، نیز تصریح کرد: واقعا از برنامه ریز و اینچنینی باشگاه ها خبر ندارم چون همان طور که گفتم هنوز مذاکره جدی با هیچ یک نداشته ایم.

افشارزاده تاکید کرد که در رابطه با تورنمنت کیش، بحث منتفی شدن و لغو شدن مطرح نیست، این تورنمنت قطعا برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه به جز پرسپولیس و استقلال، بسیاری دیگر از تیم های حاضر در لیگ برتر هم قدرتمند است و از حضورشان در تورنمنت کیش استقبال می کنیم، تاکید کرد: اینکه یکی از دو تیم پرسپولیس یا استقلال در تورنمنت موردنظر شرکت داشته باشند، خوب است اما واقعا از اول هم به دنبال حضور همزمان این دو تیم نبودیم. به هر حال حضور همزمان دو تیم، باعث ایجاد حاشیه های زیاد می شود. خدا نکند در یک رقابت داور مرتکب اشتباهی شود یا دو تیم بخواهند رو در روی هم قرار بگیرد. آنوقت باید شاهد یک دربی در کیش باشیم. در کل از حضور همزمان دو تیم استقبال نمی کنیم اما خوب است شاهد حضور یکی از آنها باشیم.

دبیر شورای ورزش کیش در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صحبت های اخیر علیرضا بیرانوند که مدعی شده بود در رابطه با واگذاری ورزشگاه امام رضا (ع) به استقلال، مدیریت وقت این باشگاه راضی به این کار شده بودند و نباید حالا معترض باشند، گفت: اصلا این موضوع جای بحث ندارد، بیرانوند اصلا در جریان موضوع نیست که اینگونه اظهارنظر می کند. واگذاری دو ورزشگاه امام رضا (ع) و شهید کاظمی به استقلال و پرسپولیس در یک جلسه رسمی با حضور سجادی معاون وقت وزارت ورزش و نمایندگان هیات مدیره دو باشگاه و از طریق قرعه کشی انجام شد. اصلا بازیکنانی مانند بیرانوند در این حد نیستند که در اینگونه مسائل اظهار نظر می کنند. از گرشاسبی و مدیران پرسپولیس هم متعجبم که اجازه می دهند بازیکنانش راحت اینگونه صحبت ها را مطرح کنند و واکنشی نشان نمی دهند.