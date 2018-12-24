اوضاع قمر در عقرب تیم فوتبال شهرداری همدان/سرمربی تغییر کرد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: خردادماه سال ۹۵ و با صعود تیم فوتبال شهرداری همدان از لیگ دسته ۳ به لیگ دسته ۲ فوتبال کشور که در دوران سرمربیگری هادی گل محمدی رخ داد انتظارات از بازیکنان تیم بالا رفت چراکه در بازی های لیگ دسته ۳ درخشان ظاهر شدند و همین موضوع به یکباره توجه فوتبال دوستان را به تیمی که با ظرفیت بومی به این امتیاز دست یافته بود جلب کرد.

خبرهای منتشر شده از برگزاری جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان که با کسب عناوین آقای گل لیگ، بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع همراه بود به مذاق مدیران شورا و شهرداری خوش آمد و از آن پس وعده ها یکی پس از دیگری برای حمایت از این تیم تیتر رسانه های استان همدان شد.

بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان در کنار بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان که زمانی قهرمان آسیا بود؛ پا به توپ شدند از طرف دیگر صعود تیم شهرداری همدان از لیگ دسته ۳ به لیگ دسته ۲ سبب شد همدان در این لیگ ۲ تیم داشته باشد و بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان در کنار بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان که زمانی قهرمان آسیا بود؛ پا به توپ شوند و تلاش هایشان برای صعود به لیگ دسته یک فوتبال دوچندان شود و این موضوع که دو تیم از یک استان برای صعود تلاش می‌کردند به هیجان بازی ها افزوده بود.

بازی ها استارت خورد و با افت و خیزهایی که بیشتر تیم فوتبال شهرداری همدان را به صدر جدول نزدیک می کرد دنبال شد تا اینکه آذرماه همان سال تیم فوتبال شهرداری همدان حتی از سد تیم فوتبال پاس (حریف همشهری) نیز گذر کرد و از همین بازی به بعد توجه ها به تیم شهرداری همدان دوچندان شد چراکه به اعتقاد هواداران، این تیم موفق به شکست پاس که عنوان قهرمانی آسیا را داراست؛ شده بود.

بازی ها دنبال می شد و هفته‌به‌هفته روند نتیجه‌گیری تیم فوتبال شهرداری همدان تغییر می کرد و در حالی که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد تیم فوتبال شهرداری همدان که کار خود را با باخت آغاز کرده بود موفق شود، دی ماه سال ۹۵ تیم در پایان تعطیلات نیم‌فصل لیگ دسته دوم فوتبال کشور به‌عنوان صدرنشین و قهرمان گروه کار خود را به پایان رساند.

نیم فصل دوم لیگ دسته ۲ فوتبال کشور پس از وقفه کوتاهی از سر گرفته شد و این بار نیز تیم شهرداری همدان برای صعود به لیگ دسته یک هم قسم شدند تا اینکه لیگ دسته دوم فوتبال درحالی به ایستگاه پایانی خود در مرحله دوم رسید که تیم فوتبال شهرداری همدان در گروه «الف» این مسابقات و برای صعود به لیگ دسته یک در تبریز به مصاف تیم شهرداری رفت اما بخت با آن یار نبود و برابر تیم شهرداری تبریز شکست خورد و از صعود بازماند.

تیم فوتبال شهرداری همدان تا یک قدمی صعود رفت

شرایط پیش آمده به شکلی بود که کمتر کسی حتی تصور این را می‌کرد تیم بی‌ادعا و بی حاشیه شهرداری همدان که با کادر فنی و بازیکنان بومی قدم به این مسابقات گذاشته بود بتواند تا این مرحله پیش برود و یکی از مدعیان صعود به لیگ دسته اول کشور باشد.

به هرحال بومی‌های فوتبال همدان از بازیکنان و کادر فنی شهرداری همدان با عملکردی که در لیگ دسته دوم به نمایش گذاشتند ثابت کردند که استعدادهای ناب فوتبالی در شهر همدان وجود دارد که تنها نیاز به اعتماد دارند تا خود را ثابت کنند.

سال ۹۶ نیز هادی گل محمدی که قراردادی ۲ ساله با باشگاه شهرداری داشت برای فصل آینده به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان معرفی و ابقا شد و تیم با کادرفنی بومی و همدانی کار خود را از سر گرفت.

اما در این فصل تیم شهرداری همدان که سال گذشته (سال ۹۵ ) نتایج خیره کننده ای در اولین فصل حضورش در لیگ ۲ داشت با افت محسوس و نتایج مایوس کننده مسیر را ادامه می داد که همین موضوع سبب اولین شوک به تیم فوتبال شهرداری همدان شد و بعد از کسب نتایج ضعیف جریمه مالی بازیکنان و کادر فنی صورت گرفت.

آذرماه سال گذشته بابک صمدیان سرمربی جدید تیم شد

درحالی که افت و خیز همچنان وجود داشت و مصدومیت بازیکنان اصلی تیم نیز بر دشواری ها افزوده بود هیئت مدیره تیم فوتبال شهرداری همدان اوضاع را تاب نیاورد و در اقدامی دیگر و در ۱۳ آذرماه سال گذشته سرمربی تیم را برکنار کرد و بابک صمدیان را به عنوان سرمربی جدید تیم برگزید.

انتخاب بابک صمدیان که سابقه بازی در تیم های فجر، کارگران، انصار و شهرداری را داشت به مذاق بسیاری از هواداران خوش نیامد و بسیاری از کارشناسان فوتبالی نداشتن کارنامه قوی و عدم تجربه بابک صمدیان را از دلایل خود برای این انتخاب غلط می دانستند.

بابک صمدیان تیم شهرداری همدان را درحالی که ۱۲ بازی از نیم فصل اول مسابقات برگزار و تیم با ۱۳ امتیاز در وضعیت چندان مناسبی نبود پذیرفت و توانست تیم فوتبال شهرداری همدان را در ادامه فصل در لیگ دسته دوم نگاه دارد و اگر کمی خوش شانس تر بودند می توانستند به دور بعد صعود کنند.

به هرحال تیم فوتبال شهرداری همدان در دومین سال حضورش در لیگ دسته ۲ فوتبال کشور تلاش خود را برای دور ماندن از محدوده خطر و سقوط به کار بست و در نهایت نیز درحالی که تیم فوتبال پاس همدان به لیگ دسته ۳ سقوط کرد خود را در لیگ دسته ۲ نگاه داشت.

اردیبهشت ماه امسال یکبار دیگر موضوع تغییر سرمربی تیم شهرداری همدان تیتر رسانه ها استان شد و معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان بابیان اینکه با چند مربی صحبت‌های اولیه صورت گرفته و از این مربیان برنامه خواسته‌ایم، اعلام کرد بابک صمدیان به عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در فصل جدید رقابت های لیگ دسته ۲ کشور انتخاب شده است.

تیم فوتبال شهرداری همدان از ۱۲ بازی تنها ۱۱ امتیاز کسب کرد

برگزاری رقابت های امسال لیگ دسته ۲ فوتبال کشور در نیم فصل اول و کسب حداقل امتیازات به طوری که تیم فوتبال شهرداری همدان از ۱۲ بازی تنها ۱۱ امتیاز را کسب کرد و حتی موفق به کسب نیمی از امتیازات بازی ها نیز نشد یکبار دیگر سبب شد تیم امروز شاهد تغییر سرمربی باشد.

اما در مروری به صحبت های چند هفته گذشته مسئولان تیم فوتبال شهرداری همدان و گزارش ها و مصاحبه هایی که خبرگزاری مهر به آن پرداخت هیچ خبری از تغییر سرمربی این تیم وجود نداشت و از شهردار همدان تا مدیرعامل و معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان همه با اتحاد از ادامه حضور پرقدرت بابک صمدیان در کادرفنی تیم فوتبال شهرداری همدان خبر می دادند.

بااین حال به یک باره از روز گذشته اخباری در فضای مجازی و پایگاه های ورزشی دست به دست شد که بابک صمدیان سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان اخراج شده و تا ثانیه های پایانی روز گذشته نیز امید کادرفنی تیم فوتبال شهرداری همدان حمایت شهردار همدان از آنها بود که این اتفاق هم رقم نخورد تا امروز در نهایت بابک صمدیان به صورت توافقی از تیم فوتبال شهرداری همدان جدا شد.

هادی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید شهرداری همدان انتخاب شد

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر کادرفنی تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: بعد از جلسات متعدد کمیته فنی باشگاه شهرداری همدان و نظرات کارشناسی کسب شده، به‌صورت کاملاً توافقی با سرمربی تیم بابک صمدیان قطع همکاری کردیم.

سعید خوشبخت افزود: این جدایی کاملاً توافقی بود و اخراجی به‌هیچ‌وجه صورت نگرفته و دو طرف تصمیم به قطع همکاری با یکدیگر گرفتیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به انتخاب سرمربی جدید گفت: گزینه‌های زیادی در این چندروزه مطرح شد اما با توجه به اینکه سیاست تیم فوتبال شهرداری همدان استفاده از پتانسیل بومی است بعد از جلسات متعدد هادی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید باشگاه انتخاب شد.

خوشبخت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این سرمربی درگذشته چندین سال با تیم فوتبال شهرداری همدان کارکرده و به فضای باشگاه کاملاً آشنایی دارد به‌طورقطع گزینه بهتری وجود نداشت.

وی با اشاره معارفه سرمربی جدید بیان کرد: امروز هادی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال شهرداری در تمرینات تیم فوتبال شهرداری به بازیکنان تیم معرفی شد.

امیدواریم تغییرات به سود تیم فوتبال شهرداری همدان باشد

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: امیدواریم درنهایت این تغییرات به سود تیم فوتبال شهرداری همدان در ادامه فصل باشد.

خوشبخت با اشاره به نیم‌فصل دوم مسابقات گفت: به دنبال این هستیم تا بتوانیم در تعطیلات باقیمانده نیم‌فصل با جذب چند بازیکن باقدرت تیم فوتبال شهرداری همدان را راهی نیم‌فصل دوم مسابقات کنیم.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط جدول رده‌بندی پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم به کورس رقابت‌ها بازگردیم و نتایج خوبی کسب کنیم.

سناریویی برای فشار آوردن برای استعفای من چیده شده بود

سرمربی سابق تیم فوتبال شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق به جدایی از شهرداری همدان اظهار داشت: از قبل سناریویی چیده شد که بنده را کنار بگذارند و با فشارهایی که از درون و بیرون تیم به بنده وارد شد فضا را برای ادامه کار مهیا ندیدم و تصمیم گرفتم از تیم فوتبال شهرداری همدان در این مقطع جدا شوم.

بابک صمدیان افزود: حرف های بسیار و ناگفته های زیادی دارم که در آینده تمام آنها را خواهم گفت که چه شرایطی ایجاد کردند که نتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم که از زوایای مختلف تمام این شرایط را برای افکار عمومی بازگو خواهم کرد.

وی عنوان کرد: در فرصتی مناسب تمام اتفاقاتی که در تیم فوتبال شهرداری همدان رقم خورد عنوان خواهم کرد.

در پایان گفتنی است؛ در هر جا چند دستگی وجود داشته باشد در نهایت کار به جایی نخواهد نرسید و امروز هم در تیم فوتبال شهرداری همدان شاهد این چند دستگی هستیم و هرکس در شهرداری ساز خود را می زند و از سرپرست تیم تا بازیکن و شهردار هرکدام یک تصمیم برای تیم فوتبال شهرداری همدان می گیرند.

بااین حال امیدواریم شورای شهر همدان که اخیرا تهدید به قطع منابع مالی تیم شهرداری کرده است هر چه سریعتر به وضعیت وخیم تیم فوتبال شهرداری همدان رسیدگی کند تا نوش داروی پس از مرگ سهراب نباشد.