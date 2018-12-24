دستگیری ۴ سارق و ۳۰ خرده فروش مواد مخدر در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود علی بخشی پیش از ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده، طرح حجمی با همکاری مشترک یگان های انتظامی استان همدان در شهرستان ملایر اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح یک کیلو و ۲۱۸ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف، ۵ معتاد متجاهر، ۳۰ توزیع کننده مواد مخدر و ۳ سارق سیم برق و یک سارق منزل دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این ماموریت ۱۰ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیلکت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند، بیان کرد: این طرح در دو مرحله اجرا شد که به منظور اقتدار در اجرای آن از سگ های مواد یاب و ظرفیت یگان های پلیس استان همدان نیز استفاده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر بابیان اینکه مجموعه انتظامی شهرستان ملایر در راستای برقراری نظم و امنیت شهروندان از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کند؛ از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۳۷۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود علی بخشی گفت: ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ملایر با کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان، از یک خودرو وانت پراید یک دستگاه یخچال دو قلوی خارجی قاچاق و از یک دستگاه سواری سمند ۹۰ عدد قوطی آناناس ۳ کیلویی و ۶۱۰ عدد بیسکویت خارجی و فاقد مجوز کشف کردند.

وی افزود: همچنین در بازرسی از ۲ واحد صنفی متخلف در شهرستان ۷۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و ۲ هزار و ۷۰۰ نخ سیگار قاچاق و خارجی کشف شد.

وی با اشاره به این که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۳۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: ۴ متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در پایان با اشاره به بیان اینکه خرید یا انتقال هر گونه کالای فاقد مجوز قانونی در واقع ضربه ای مهلک به اقتصاد بومی خواهد بود، گفت: از مردم شهرستان ملایر درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.