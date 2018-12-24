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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

طی ۲ سال اخیر صورت گرفت؛

رفع تصرف از ۲۰۰هکتار اراضی ملی در استان مرکزی

رفع تصرف از ۲۰۰هکتار اراضی ملی در استان مرکزی

اراک- مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: طی سال گذشته و امسال تاکنون، بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی از دست متصرفان خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از راه و شهرسازی، احمد مرزبان اظهار داشت: امسال میزان رفع تصرف ۸۵ هکتار بوده که ۱۸ هکتار از این اراضی با اجرای احکام قطعی دادگاه و ۶۷ هکتار نیز با دستور قضایی رفع تصرف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: بیشترین رفع تصرف از نظر مساحت متعلق به شهرستان خنداب با ۴۵ هکتار و کمترین آن مربوط به شازند با ۳۰۰ مترمربع بوده است.

وی گفت: ۷۰ درصد این اراضی با شخم زنی، ۲۰ درصد با محصور کردن به وسیله فنس و ۱۰ درصد با دیوارکشی رفع تصرف شده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: ۱۱۵ هکتار از اراضی ملی  استان مرکزی به ارزش یک هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال پارسال با همکاری یگان حفاظت استان رفع تصرف شد.

وی عنوان کرد: جایگاه استان مرکزی در رفع تصرف ارضای در بین سایر استان ها از رتبه هشتم به سوم بهبود یافته که استفاده از ظرفیت یگان و گشت های متناوب از دلایل آن است.

کد مطلب 4493943

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