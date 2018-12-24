حوزه فرهنگ کشور از عدم مدیریت واحد رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، فرهنگ را زیربنای توسعه دانست و گفت: توسعه فرهنگی و حل مسائل و مشکلات فرهنگی، رشد و توسعه سایر حوزه ها را بدنبال دارد.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات فرهنگی مختص استان نیست و جنبه عمومی دارد، افزود: مهمترین مشکل فرهنگی کشور، عدم مدیریت واحد فرهنگی است، دستگاههای بسیار زیادی در حوزه فرهنگ فعالیت دارند و بودجه هم می گیرند اما بسیاری از این ها در قبال مسئولیت هایشان پاسخگو نیستند و تمام مسئولیت ها را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهند.

شهریاری گفت: از هزاران میلیارد تومان بودجه فرهنگی، تنها بخش کوچکی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد و این وزارتخانه با این اعتبارات اندک، نمی تواند تمام مشکلات فرهنگی کشور را رفع کند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این لجام گسیختگی و عدم مدیریت واحد در بخش فرهنگ وجود دارد، نباید انتظار توسعه فرهنگی در کشور را داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود با تدوین و تفهیم یک سیاست واحد فرهنگی در کشور، هماهنگی و هم افزایی لازم را در میان دستگاه های فرهنگی در جهت رشد و توسعه فرهنگی ایجاد کند.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی اظهار کرد: فضای مجازی و عرصه فعالیت خبرنگاران باید بصورت صحیح سازمان دهی شود و این طور نباشد که هر کس هر طور دلش خواست و بدون ضابطه، در فضای مجازی تبلیغات کند و فضای جامعه را ملتهب نماید.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها می توانند در توسعه فرهنگی نقش بسزایی ایفا کنند، افزود: متاسفانه برخی رسانه ها به جای اینکه به توسعه استان کمک کنند، برای توسعه استان، مانع ایجاد می کنند که حالا در این خصوص یا مسئولیت دارند و یا اینکه اهداف خاصی را دنبال می کنند.

استاندار آذربایجان غربی به مسائل و مشکلات فرهنگی استان نیز اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی در خصوص زیرساخت ها و برخورداری از مراکز فرهنگی، کمبودهایی دارد که آمادگی داریم با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

شهریاری افزود: متاسفانه در دهه های اول انقلاب، به استان آذربایجان غربی کمتر توجه شده و سرمایه‌گذاری آن چنانی در این استان انجام نگرفته است، لذا در برهه کنونی که استان از امنیت پایداری برخوردار است، مسئولان کشوری باید توجه ویژه ای به جبران عقب ماندگی ها و استفاده بهینه از ظرفیت های استان داشته باشند.