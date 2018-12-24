به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی غلامحسیننیا سماکوش ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل نهاد کتابخانههای سمنان بابیان اینکه مسابقه لیگ کتابخوانی ویژه دانش آموزان در شاهرود برگزار میشود، ابراز داشت: هدف از این اقدام ترغیب نوجوانان به مطالعه و ارتقا سطح فرهنگ در جامعه است.
وی بابیان اینکه اولین مرحله لیگ کتابخوانی با مشارکت ۲۴ گروه چهار نفره برگزار خواهد شد، اضافه کرد: از این تعداد ۱۲ گروه برگزیده به مرحله دوم راه خواهند یافت و در نهایت طی مرحله سوم شش تیم با یکدیگر رقابت میکنند و سه تیم منتخب به مرحله آخر میرسند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان بابیان اینکه در برگزاری این طرح کتابخانهها و کتابداران شاهرود به صورت مستقیم مشارکت خواهند داشت، بیان کرد: این مسابقه به همت اداره کتابخانههای عمومی و مشارکت بسیج دانشآموزی و انجمن اسلامی آموزشوپرورش این شهرستان برگزار میشود.
سماکوش در ادامه تصریح کرد: در این مسابقات دانش آموزان علاوه بر ترغیب به شوق خواندن با مفاهیم انقلاب اسلامی، شهدا، ادبیات دفاع مقدس و غیره آشنا میشوند.
وی بابیان اینکه مسابقات لیگ کتابخوانی ویژه دانش آموزان اواخر دیماه سالجاری برگزار میشود، اضافه کرد: ارائه سیر مطالعاتی مدون و مشخص، آشنایی با چگونگی خوانش کتاب و شیوه بررسی محتوایی آن از مهمترین اهداف برگزاری مسابقه محسوب میشود.
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