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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

ترکیه: خشم «نتانیاهو» از سر ناکامی در تجزیه سوریه است

ترکیه: خشم «نتانیاهو» از سر ناکامی در تجزیه سوریه است

وزیر خارجه ترکیه نخست ‏وزیر رژیم صهیونیستی را کودک کش خطاب کرد و گفت خشم وی ناشی از ناکامی در تجزیه سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جنگ لفظی مقامات آنکارا و تل‎آویو همچنان ادامه دارد و امروز نیز مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت: پ ک ک و بنیامین نتانیاهو نخست‎وزیر رژیم صهیونیستی هر دو «کودک کش» هستند.

وی افزود: ظاهراً خاطر نتانیاهو از بابت اینکه فهمیده توانایی تجزیه سوریه را ندارد، مکدر شده است.

اظهارات چاووش اوغلو درحالی ایراد شد که از ۲ روز پیش درگیری لفظی میان نتانیاهو و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بالا گرفته است.

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود: اردوغان، اشغالگر قبرس شمالی که ارتشش زنان و کودکان را در روستاهای کردنشین در داخل و خارج ترکیه قتل‌عام می‌کند، نمی‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد.

اردوغان نیز در واکنش به لفاظی های این مقام اشغالگر قدس تاکید کرد: نتانیاهو؛ این بار به بیراهه زدی. تو صدای ظالمان هستی. تا زمانی که اسرائیل به خاطر جنایت علیه بشریت و ویرانگری مؤاخذه نشده است، حق ندارد کسی را متهم به ارتکاب جرم بکند. سربازان شما زنان و کودکان را لگدمال می‌ کنند، تو ظالمی و در رأس یک حکومت تروریستی هستی، این القاب برازنده تو است. نتانیاهو از حمایت‌ هایی که از مظلومان و قربانیان فلسطینی می‌ شود، ناراحت است و اظهارات توهین آمیزی علیه ترکیه به کار می‌ برد. دست به اتهام پراکنی می‌ زند، ترکیه را متهم به اشغال قبرس و کشتار زنان و کودکان می‌ کند. تصور می‌ کنم نخست وزیر اسرائیل اشتباه لُپی کرده است، احتمالا می‌ خواسته بگوید که خودشان اشغالگر بوده و در ملاء عام دست به قتل‌ عام زنان، کودکان و فلسطینیان بی‌ گناه با اسلحه، بمباران و کوچ اجباری ‌می‌ زنند.

این درحالی است که وزارت خارجه ترکیه دیروز نیز نتانیاهو را قاتل خونسرد دوره مدرن خطاب کرده بود.

کد مطلب 4493967
مریم خرمایی

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