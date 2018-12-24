۲۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده های مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان ظهر دوشنبه در همایش کاهش تلفات جاده ای در ساری با بیان اینکه حمل و نقل از مولفه های توسعه در جوامع به شمار می رود افزود: ۸۶ درصد حمل و نقل در کشور جاده ای و ۱۰ درصد ریلی است اما حوادث رانندگی در کشور تا دو برابر حوادث در دنیا است و برای کاهش آن باید فرهنگسازی کرد.

وی افزود: ۱۵ هزار نفر در سال براثر تصادف جان خود را از دست می دهند وبرای کاهش تصادفات باید راهکارهای مناسب اتخاذ کرد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ میزان تصادفات و تلفات نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است ادامه داد: بیشترین عامل تصادف، عدم توجه به جلو با ۴۰ درصد فراوانی بوده است و برای کاهش باید آموزش در دستور کار قرار گیرد.

رازجویان تصریح کرد: باید آموزش های لازم در مدارس شروع شود و اصل اجبار، عادت و فرهنگ باید مورد توجه اساسی قرار گیرد و آموزش ها باید منجر به فرهنگ شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران، ایمن سازی بسترهای حمل و نقل را از دیگر راهکارها برای کاهش تصادفات بیان کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است و از این تعداد ۵۱ نقطه در داخل شهر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای اصلاح نقاط حادثه خیز هفت میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است تصریح کرد: اصلاح این نقاط تا پایان سال آینده باید به پایان رسد.

رازجویان افزود: استفاده از دوربین های ثبت تخلف و استفاده از حمل و نقل عمومی از دیگر راهکارها برای کاهش تصادفات است.