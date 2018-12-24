به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر دوشنبه با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ایستگاه راه آهن رشت در فلکده بازدید کرد.

عملیات اجرایی ساخت پروژه راه آهن رشت - قزوین به طول ۲۲ کیلومتر از سال ۸۵ آغاز و این مسیر در قالب هشت قطعه کار شد. این خط ریلی ظرفیت جابه جایی سالانه ۱۰ میلیون تن بار و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر را دارد.

برای احداث راه آهن قزوین - رشت بیش از ۲۵ کیلومتر تونل، ۹ کیلومتر پل بزرگ، ۲۲ میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی انجام و بیش از یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

گفتنی است این خط ریلی به صورت آزمایشی با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور افتتاح شد و قرار است بهمن ماه سال جاری نیز با حضور ریاست جمهوری به صورت رسمی افتتاح می شود.