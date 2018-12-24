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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

سرپرست پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی خبر داد؛

دستگیری فالگیر فعال فضای مجازی در مشهد

دستگیری فالگیر فعال فضای مجازی در مشهد

مشهد-سرپرست پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی گفت: فردی که با فالگیری در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری می کرد شناسایی و دستگیر شد.

 به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ  ایرج شریفی ظهر دوشنبه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه افزایش امنیت عمومی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد:مرد رمالی که با همدستی یک خانم در شبکه‌ اجتماعی تلگرام  با ترفندهای دعانویسی، فالگیری و رمالی اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود : بدنبال رصد فضای مجازی توسط کارشناسان مرکز اطلاعات فضای مجازی پلیس ، کانال های تلگرامی که در راستای رمالی و دعانویسی از این بستر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند شناسایی شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی ادامه داد: در ادامه رسیدگی به این  موضوع ، با اقدامات فنی‌و اطلاعاتی صورت گرفته روی کانال مورد نظر،  گرداننده کانال بطور کامل شناسایی شد.

وی گفت: تاکنون مبالغ زیادی به حساب این شخص واریز شده و مشتریان فراوانی را از این طریق بدست آورده است و با تکمیل مستندات پلیس وهماهنگی با مرجع قضایی، متهم به همراه همدستش دستگیر و در بازرسی از منزل آنها تعدادی کتاب دعا ، فال و وسایل رمالی کشف و ضبط شد .

کد مطلب 4493984

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