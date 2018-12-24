دستگیری فالگیر فعال فضای مجازی در مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ ایرج شریفی ظهر دوشنبه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه افزایش امنیت عمومی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد:مرد رمالی که با همدستی یک خانم در شبکه‌ اجتماعی تلگرام با ترفندهای دعانویسی، فالگیری و رمالی اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود : بدنبال رصد فضای مجازی توسط کارشناسان مرکز اطلاعات فضای مجازی پلیس ، کانال های تلگرامی که در راستای رمالی و دعانویسی از این بستر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند شناسایی شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی ادامه داد: در ادامه رسیدگی به این موضوع ، با اقدامات فنی‌و اطلاعاتی صورت گرفته روی کانال مورد نظر، گرداننده کانال بطور کامل شناسایی شد.

وی گفت: تاکنون مبالغ زیادی به حساب این شخص واریز شده و مشتریان فراوانی را از این طریق بدست آورده است و با تکمیل مستندات پلیس وهماهنگی با مرجع قضایی، متهم به همراه همدستش دستگیر و در بازرسی از منزل آنها تعدادی کتاب دعا ، فال و وسایل رمالی کشف و ضبط شد .