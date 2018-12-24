لزوم انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از نفوذ زمین خواران در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به اینکه استفاده از دولت الکترونیک سبب تسهیل در امور مردم می شود، اظهار کرد: البته در این میان نباید دقت فدای سرعت شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه متاسفانه عدم دقت لازم در گذشته سبب شده که مردم در بخشی از امور خود با مشکل مواجه شوند، افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد بنابراین نباید اجازه دهد برخی به دلیل منفعت طلبی با دور زدن قانون در مسایل مختلف نفوذ کنند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به اراضی، املاک و منازل مسکونی مردم به ویژه در حوزه روستایی، بیان کرد: اینکه منابع طبیعی مدعی اراضی شود که مردم ۱۰۰ سال بر روی آن کار کرده و زندگی می‌کنند سبب ایجاد مشکلاتی شده که باید هر چه سریعتر رفع شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه امروز شاهد هستیم عده‌ای به دنبال زمین خوارای در استان گیلان هستند، تصریح‌کرد: این افراد بعداز مایوس شدن در استان مازندران به دلیل کمبود و گرانی زمین اینباره به سمت استان گیلان آمده‌اند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز این استان به محل مناسبی برای زمین خواران تبدیل شده و مشکلاتی را برای مردم منطقه به وجود آورده که ثبت اسناد باید برای جلوگیری از نفوذ زمین خواران اقدامات اساسی انجام دهد، ادامه داد: از سوی دیگر با موضوع مهاجرت به این استان نیز مواجه هستیم.

امام جمعه رشت در ادامه با تأکید براینکه باید برای این معضل نیز فکری اندیشه شود، اظهارکرد: مسئولان استان باید با هماهنگی استانداری، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک برای حل این مورد تمهیدات لازم را در نظر گیرند.

لزوم فرهنگ سازی برای آشنایی مردم با مالکیت ها

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان نیز در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه یکی از اقدامات ثبت اسناد و املاک ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم در جامعه است، اظهارکرد: در حوزه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نیز ثبت اسناد و املاک به عنوان یک پشتیبان حاکمیت تأثیرگذار است.

علی اصغر اسدی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌های ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، افزود: استفاده از خدمات الکترونیکی سبب کاهش زمان و همچنین حضور مردم در این سازمان شده است. آماده شنیدن انتقادات منصفانه و قانونی هستیم.

وی خواستار فرهنگ سازی در راستای آشنایی مردم با مالکیت‌ها شد و بیان کرد: حفظ بیت المال از وظایف ثبت اسناد و املاک محسوب می شود و این امر در آرامش جامعه تاثیرگذار است.