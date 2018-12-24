«مدیریت پاسخگویی در روابط عمومی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب میکوشد تا با توصیف مفاهیم و مصادیق پاسخگویی در بخشهای دولتی و خصوصی، استانداردها، ابزارها و روشهای عملیاتی، جایگاه و نقش روابطعمومیها، چارچوبی ارایه دهد تا بتوان ضمن ایجاد یک نظام پاسخگویی متوازن و متداول، برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی و روابط عمومی– که متولی مستقیم آن است - و در نهایت تقویت تعامل و روابط بین مردم و دولت، تقویت فعالیت گرایی مثبت و تکیههای اخلاقی و قدرت شهروندی، اعتماد و انصاف استفاده کرد.
پاسخگویی یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت، علیالخصوص مدیریت دولتی نوین از جمله «روابط عمومی» در شرایط کنونی است. همین امر سبب شده که به این موضوع از جهات و زوایای مختلفی پرداخته شود.
بنابر اعلام نویسنده این کتاب، پاسخگویی یک فضیلت و به منزله یک ویژگی مثبت برای مردم، کارگزاران و سازمانهای دولتی است که به موجب آن، همه ملزم به ارایه توضیح درباره رفتارها، تصمیمات و عملکردهای خود هستند و این امر اگر محقق شود موجب تقویت رابطه بین شهروندان و دولت و افزایش اثربخشی و شفافیت در عملکرد سازمانها و شرکتها، کاهش فساد، افزایش انسجام، مشروعیت نظام سیاسی و ارتقای منفعت عامه خواهد شد.
وی میافزاید: ایجاد اعتماد و عمل به مسئولیت اجتماعی در سازمانها، فعالیت گرایی مثبت، از میان برداشتن اشکالات و خطاهای انسانی، خشنود ساختن شهروندان و ذینفعان، پاسخگویی به انتقادات و شکایات، توجه به نگرشها و خواستههای مردم، اقدام اجتماعی و ارایه خدمات مطلوب، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. پس به گفته "پیتر"، سازمانها باید حسن مسئولیتپذیری، پاسخگویی و توجه به حقوق اعضای جامعه را در قالب برنامههای راهبردی خود، مورد توجه قرار دهند و در عین حال که از سرمایههای زیستی- اجتماعی و علمی محیط پیرامون خود تغذیه میکنند در برنامههای راهبردی خود توجه ویژهای به مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق شهروندان داشته باشند. به عبارت دیگر، همانطور که اون هیوز در کتاب «مدیریت دولتی» اشاره دارد رابطه دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل میدهد که به موجب آن سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و به شهروندان اجازه میدهند که وظایف ساده را انجام دهند مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد.زبا توجه به مطالبی که از نظر گذشت میتوان نتیجه گرفت پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها از جمله دولت ایران امروزه با آن مواجه هستند. نظام اداری ایران در این حوزه با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند و متأسفانه با وجود بخشنامهها و آیین نامههای فراوان، فقدان یک سیستم پاسخگویی مناسب در سازمانها و شرکتهای دولتی احساس میشود و با همه تلاشهای صورت گرفته هنوز در برابر وظایف، تصمیمات و عملکردهای خود پاسخگو نیستند.
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