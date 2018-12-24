سرپرست اداره کل منابع طبیعی نوشهر معرفی شد/ پایان حدنگاری ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی حدادی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر در مراسم معارفه سرپرست اداره کل منابع طبیعی نوشهر ضمن بیان گزارش عملکرد گفت: امسال از صندوق توسعهٔ ملی ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص یافت که سهم اداره کل نوشهر ۱۴ میلیارد تومان بود.

قربانعلی حدادی افزود: با وجود فرصت اندکی که در اختیار داشتیم، کارهای مربوط را به‌سرعت انجام دادیم به‌نحوی‌که پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اکنون بیش از ۸۰ درصد است و اگر فصل سرما و نامساعد شدن اوضاع جوی نبود، می‌توانستیم پروژه‌ها را کامل کنیم.

حدادی اظهار داشت: در گذشته توزیع اعتبار بر اساس مساحت بود و چون حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی نوشهر مساحتش کم است، همیشه در آخر جدول اعتبارات بودیم و باعث می‌شد در مناطق بحرانی نتوانیم خوب کار کنیم.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر یادآور شد: در سیل امسال مشخص شد در مناطقی که فعالیت‌های آبخیزداری کرده بودیم خسارت کم بود و بنابراین اگر اعتبار کافی و متناسب با تهدیدات منطقه‌ای داده شود، می‌توانیم احتمال خسارت سیل را باز هم کاهش دهیم.

سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر نیز در این آیین گفت: با توجه به شناختی که از همکاران دارم خوش‌بین هستم و امیدوارم با حفظ و گسترش تعامل، به وظایف خود به‌خوبی عمل کنیم.

عبدالرضا سنگاری که پیش‌ازاین معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر بود افزود: سه سال پیاپی در این بخش، خاصه ممیزی اراضی، مقام برتر کشور را به دست آوردیم و در بخش استعدادیابی اراضی نیز پارسال در اخذ عواید دولت مقام اول کشوری را داشتیم.

سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر تأکید کرد: در آزادسازی سواحل، همکاران ما به‌خصوص ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها و یگان حفاظت زحمات زیادی کشیدند و حتی در ساعات غیر اداری و پاسی از شب گذشته، مشغول انجام‌وظیفه بودند.

سنگاری اظهار داشت: در حدنگاری اراضی که اولویت اول سازمان جنگل‌ها است اعلام می‌کنیم که اگر اعتبار به‌موقع برسد، حدنگاری اراضی ساحلی تا پایان امسال تمام می‌شود.